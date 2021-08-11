最大馬力提昇至 365ps　mountune 推出第四代 Ford Focus ST 專用 m365 SMARTflas

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第四代 Focus ST 原先採用的動力配置為 2.3 升 EcoBoost280 直列 4 缸雙渦流單渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 280ps，峰值扭力 42.3kgm，，搭配專屬調校 7 速手自排變速箱，0-100km/h 加速僅需 6.1 秒，較掀背版 0-100km/h 加速需時 6 秒完成，旅行車則為 6.1 秒，極速達到 250km/h。
m365 SMARTflash 套件內容包含專屬 App、OBD2 連接器及銘牌，車主僅需透過藍牙連線便可自行升級，不過 mountune 也建議車主應同步購買高流量空氣濾網、3 吋高流量下段管 (down-pipe) 及運動化 GPF 汽油微粒過濾器，以獲得更完善的性能升級體驗。
安裝 m365 SMARTflash 改裝套件後，可使最大馬力提昇至 365ps，峰值扭力則提昇至 560Nm，輸出曲線也經過最佳化，並且將彈射起步功能設定為更激進，在 Sport 及 Track 駕駛模式中的排氣聲浪也更為加強，並提供 Custom Track Mode 來對應溼地賽道操駕。
國內市場方面，目前福特六和販售的 Focus ST 車系包含標準的五門掀背車型、ST Wagon SLS Edition 及 ST Wagon，建議售價分別是新台幣 137.8 萬元起、新台幣 129.8 萬元起及新台幣 143.8 萬元起。