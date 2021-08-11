提供一廂半與雙廂車型　美規第三代 2022 年式 Nissan Frontier 正式上市

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外觀方面，美規第三代 2022 年式 Frontier 換上了全新橫列式的 LED 燈組，LED 日行燈以獨立上下兩排呈現，並搭配蚌殼狀的引擎蓋設計以及大型網狀格水箱罩，擺脫過往美式皮卡呆笨的樣貌。車尾部分，新式的 LED 尾燈辨識度更強，貨斗也透過線條加強肌肉感，而同車色的後保桿設計也增強了精緻感。為了強化運動色彩，這次原廠也推出專屬的 Boulder Grey Pearl 灰色烤漆，並且首次提供 PRO-4X 車型，搭配熔岩紅色彩元素，增進個性化風格。
內裝方面，美規第三代 2022 年式 Frontier 提供更現代感的設計，導入新式的多功能方向盤，並以皮革材質來包覆。儀錶板新增全新 7 吋行車資訊幕，整合了車輛功能與資訊，而中控台簡化介面更好操作，並配備 9 吋的多媒體觸控螢幕，亦支援 AppleCarPlay 和 Android Auto 連結功能。NVH 隔音工程方面，這次也針對車體的底部結構與隔音夾層玻璃強化，使得寧靜度更加優秀。
配備部分，美規第三代 2022 年式 Frontier 搭載無線充電板、兩個 USB 插孔(一個Type-A，一個Type-C)、兩個 12V 電源，SV 和 PRO-X / PRO-4X 車型上則提供 2 個 110V 插座，以及 9 顆喇叭Fender Premium Audio 音響組...等等。安全配備方面具備 8 顆氣囊、360 度環景系統以及 Nissan SafetyShield 360，提供含行人偵測的預防碰撞系統、盲點偵測、後方交通警示、車道偏移警示、遠光燈自動調整以及後方倒車煞停，當然智慧巡航控制系統、交通號誌辨識、駕駛疲勞偵測也都是全車系標準配備。
動力與底盤配置方面，美規第三代 2022 年式 Frontier 延續 3.8 升缸內直噴 V6 引擎的設定，此具引擎於美國田納西州 Decherd 生產，官方宣稱有 93% 的零件都經過重新設計，可以產生 310hp 最大馬力和 381Nm 的最大扭力。同時配備全新的 9 速自排變速箱，取代舊有的 5 速自排變速箱和 5 速手排。Nissan 還針對液壓齒條方向機進行重新調整，並加強前後懸吊的阻尼配置，不只增強車輛的操控表現，在舒適度方面也有所提升。而若選擇 PRO-4X 車型，還增加了電子後差鎖定、Bilstein 越野懸吊、車底防護板，以提供更強勁的越野性能。
美規第三代 Frontier 是自 2004 年第二代推出後，睽違 17 年才進行大刀闊斧重新設計的改款車型，Nissan 為此在 Canton 廠區導入 Cobot (collaborative robot) 機器人來提昇自動化效率同時減輕勞工負擔，也增加安全性，有助於改善新車品質。
美規 Nissan Frontier 屬於針對北美市場推出的中型皮卡，與亞洲、南美洲及歐洲等其他海外市場所推出的 Navara / Frontier 不同，Frontier 的前身可追溯至國內於 90 年代引進的 Hardbody (豪豹帝) 車系，不過目前總代理裕隆日產未導入皮卡車型販售，有興趣的消費者或許可向貿易商諮詢。