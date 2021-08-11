首批完售　台灣奧迪開放 2022 年式 Audi A3 Sportback 接單

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台灣奧迪所引進的 Audi A3 Sportback 車系，導入 30TFSI 、35 TFSI 雙動力規格與性能版本 Audi S3 Sportback 共 6 款車型選擇。在 2022 年式方面，取消 Edition One 車型，保留 30 TFSI (新台幣 141 萬元起)、30 TFSI advanced (新台幣 148 萬元起)、35 TFSI (新台幣 153 萬元起)、35 TFSI advanced (新台幣 158 萬元起)、35 TFSI S line (新台幣 173 萬元起) ；至於性能版 S3 Sportback 則為新台幣 263 萬元起。新年式全車系受到原物料調漲等因素，S line 與 S3 各別有漲 4 萬元的漲幅，其餘車型則有 3 萬元的調漲。
1996 年誕生的 Audi A3 車系至今已發展至第四代車型，外觀設計上採用了品牌最新的設計語彙，運用剛勁而銳利的車身線條肌理，透過前保桿與側裙折線與尾翼大幅提升運動型格氣息。車頭寬扁的 Singleframe 單體式盾型水箱護罩突顯了動態感受，而全新的 Matrix LED 頭燈造型相當搶眼，並且具備了更豐富的照明技術。而在 LED 尾燈的設計當中，也透過菱形陣列光條提升識別度。
車艙方面採用採取駕駛人導向作為設計主軸，中控介面則搭載 10.1 吋最新一代觸控螢幕 MMI 多媒體資訊整合系統，多項功能皆可透過觸控與手寫和下方的快捷鍵控制調整；語音控制方面則採用更精進的聲控辨識系統，而中控台大幅度倚向駕駛的傾斜角度則給予駕駛更便利的操作環境。此外，advanced 車型以上也提供 12.3 吋 Audi Virtual Cockpit 全數位虛擬駕駛艙，讓駕駛在車輛行進中操作更從容、安全。
動力配置方面，A3 Sportback 全車系搭載 48V 輕油電系統， 30 TFSI 採用 1.0L 直列三缸渦輪引擎，最大馬力 110hp/5,500rpm、最大扭力 200Nm/2,000~3,000rpm；35 TFSI 採用 1.5L 直列四缸渦輪引擎，最大馬力 150hp/5,500rpm、最大扭力 250Nm/1,500~3,500rpm。
Audi A3 主要對手將瞄準 BMW 1 Series 以及 Mercedes-Benz A-Class，在導入最新的家族化造型以及科技配備之後，應能與對手互相抗衡，先前 7Car<小七車觀點>已進行 30 TFSI 車型的試駕，可點選相關連結參考。