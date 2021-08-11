回歸軟蓬 優雅巡航　BMW 430i Convertible M Sport (G23) 試駕

新在哪裡？

●改採軟頂敞蓬設計，重量較前一代降低 40%。

●風阻係數自前一代的 0.30Cd 降為 0.28Cd，但比 Coupé 的 0.25Cd 高 0.5Cd

●車長較前一代長 128mm 為 4,768mm

●車寬較前一代寬 27mm 為 1,852mm

●車高較 Coupé 高 1mm 為 1,384mm，但與前一代相同

●著座點後移 11 公分

●前輪距加寬 28mm，後輪距加寬 18mm

●0-100km/h 加速較 Coupé 慢 0.4 秒為 6.2 秒

●座椅採用 Vernasca 真皮包覆，而非 Coupé 採用 Alcantara/Sensatec 皮質包覆

●harman/kardon 音響揚聲器比 Coupé 少 4 支為 12 支

●關蓬行李廂置物容積較前一代大 80L 為 300L

●開蓬行李廂置物容積較前一代大 15L 為 385L，但較 Coupé 的 440L 少 55L

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總代理汎德引進 430i M Sport 單一編成，建議售價為新台幣 315 萬元起。

第二代 4 Series 在車頭部分換上大面積雙腎型水箱護罩，M Sport 車型搭載 M 款空力套件。

430i Convertible M Sport 的車身尺碼長寬高為 4,768x1,852x1,384 (mm)，軸距則為 2,851mm。

換上軟蓬設計後，關蓬狀態擁有更優雅柔順的線條。

車尾造型相較於 Coupé，主要的差異在於第三煞車燈移至尾門上方，其餘配置相同，排氣管為雙邊單出設計。

雙腎型水箱罩支援主動式進氣調節功能，外框以鍍鉻點綴，內部格柵採用蜂巢與點狀交錯設計，將停車雷達及毫米波雷達隱藏其中，中央可見到前鏡頭。

頭燈採用全 LED 光源，日行燈為雙 U 字型導光條設計。

430i Convertible M Sport 足踏 BMW Individual 雙幅式 793I 鋁合金輪圈，與 Coupé 所採用的 M 款雙幅式 797M 不同，配胎規格為前 225/40R19 後 255/35R19 的 Pirelli P Zero，內部搭配 M 款煞車卡鉗。

尾燈採用立體式 LED 導光條設計，方向燈部分施以燻黑處理。

430i Convertible M Sport 採用駕駛導向中控台設計，標準配置 Sensatec 人造皮革材質包覆儀錶台及 Vernasca 真皮內裝。

12.3 吋虛擬數位儀錶為標準配備，可進行多種顯示模式切換，判讀效果良好。

車況抬頭顯示器投影於前擋風玻璃當中，提供包括車速、道路速限及導航等功能。

430i Convertible M Sport 採用 M 款多功能真皮方向盤，握感相當厚實，兩側設有多功能操作介面，後方提供換檔撥片。

中控台上方設有 10.25 吋觸控螢幕，支援無線智慧手機連接，中央為三區獨立恆溫空調的操作介面，下方提供 8 組可自定功能的實體快捷按鍵。

中控台與中央鞍座間設有手機無線充電插座、USB Type-A 插座、12V 電源插座及 2 組具止滑與夾緊功能的置杯座。

中央鞍座格局延續新世代 BMW 車款設計風格，敞蓬開關設於右下角，操作時需全程按壓或拉起至完成為止。

中央扶手掀起後可見到具止滑功能的置物空間，提供照明與 USB Type-C 插座。

430i Convertible M Sport 配備 harman/kardon 音響，揚聲器數量較 Coupé 少 4 支為 12 支。

前座安全帶自動前推功能對於車門較長的雙門車來說相當貼心，關門後可自動遞送，並在繫上後自動收回。

所有車窗可透過駕駛座門板最下方按鈕單按升降，便於在開蓬狀態迅速切換。

第二代 4 Series Convertible 將著座點後移 11 公分，而 430i M Sport 採用 Vernasca 真皮包覆座椅，與 Coupé 的 Alcantara/Sensatec 雙材質包覆的方式不同，雙前座可支援電動多向調整、電動腰靠、手動腿靠及駕駛座記憶功能，包覆性與支撐度均達到水準之上。

雙前座椅背後設有拉柄，拉起後再手動往前推，座椅便可自動往前滑移，便於後座乘客上下車。

後座提供 2 個座位，前座調至 180 公分身高標準坐姿，後座仍保持腿部與頭部些微的餘裕，應付短途行駛不成問題，座椅包覆度雖遜於前座，支撐性則仍屬良好。

快拆式迴風網固定於後座門板，安裝後便無法使用後座載人，但可確保前座乘客不受氣流干擾。

後座乘客享有專屬的恆溫空調分區，可調整溫度、風向與風量，下方提供 2 組 USB Type-C 插座。

後座門板設有 harman/kardon 揚聲器、置物凹槽與扶手，上方孔洞為快拆式迴風網固定處。

後座中央設有置杯座及兒童安全座椅掛勾。

附表為本站實測之座艙空間數據。

430i Convertible M Sport 在關蓬狀態具備 385 公升的置物容積，開蓬後則剩下 300 公升。

為本站實測之行李廂空間數據。