回歸軟蓬 優雅巡航　BMW 430i Convertible M Sport (G23) 試駕

●改採軟頂敞蓬設計，重量較前一代降低 40%。
●風阻係數自前一代的 0.30Cd 降為 0.28Cd，但比 Coupé 的 0.25Cd 高 0.5Cd
●車長較前一代長 128mm 為 4,768mm
●車寬較前一代寬 27mm 為 1,852mm
●車高較 Coupé 高 1mm 為 1,384mm，但與前一代相同
●著座點後移 11 公分
●前輪距加寬 28mm，後輪距加寬 18mm
●0-100km/h 加速較 Coupé 慢 0.4 秒為 6.2 秒
●座椅採用 Vernasca 真皮包覆，而非 Coupé 採用 Alcantara/Sensatec 皮質包覆
●harman/kardon 音響揚聲器比 Coupé 少 4 支為 12 支
●關蓬行李廂置物容積較前一代大 80L 為 300L
●開蓬行李廂置物容積較前一代大 15L 為 385L，但較 Coupé 的 440L 少 55L
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總代理汎德引進 430i M Sport 單一編成，建議售價為新台幣 315 萬元起。BMW 製作軟頂敞蓬車有悠久的歷史，而主力車系 3 Series 更是每一代都有提供敞蓬選項，不過在 E93 世代中採用了電動硬頂設計，並延續至第一代 4 Series 當中，改變了傳統。隨著第二世代 4 Series 於去年 5 月發表，敞蓬車型緊接著在同年 9 月亮相，最大亮點在於改回軟蓬設計，國內總代理汎德選在今年 3/29 展開接單作業後，並在 7/15 正式上市，引進 430i M Sport 單一編成，建議售價為新台幣 315 萬元起。
第二代 4 Series 在車頭部分換上大面積雙腎型水箱護罩，M Sport 車型搭載 M 款空力套件。外觀方面，430i Convertible M Sport 承襲了雙門硬頂車型的設計手法，風阻係數自前一代的 0.30Cd 降為 0.28Cd，但比 Coupé 的 0.25Cd 高 0.5Cd，車頭換上新式大面積雙腎型水箱護罩，而 BMW 針對敞蓬設定而特別研發專屬的車體結構，提供足夠的抗扭曲剛性，也採用剛性不遜於過去硬頂的全新纖維材質軟頂，重量較前一代降低 40%。
430i Convertible M Sport 的車身尺碼長寬高為 4,768x1,852x1,384 (mm)，軸距則為 2,851mm。
換上軟蓬設計後，關蓬狀態擁有更優雅柔順的線條。
車尾造型相較於 Coupé，主要的差異在於第三煞車燈移至尾門上方，其餘配置相同，排氣管為雙邊單出設計。
雙腎型水箱罩支援主動式進氣調節功能，外框以鍍鉻點綴，內部格柵採用蜂巢與點狀交錯設計，將停車雷達及毫米波雷達隱藏其中，中央可見到前鏡頭。
頭燈採用全 LED 光源，日行燈為雙 U 字型導光條設計。
430i Convertible M Sport 足踏 BMW Individual 雙幅式 793I 鋁合金輪圈，與 Coupé 所採用的 M 款雙幅式 797M 不同，配胎規格為前 225/40R19 後 255/35R19 的 Pirelli P Zero，內部搭配 M 款煞車卡鉗。
尾燈採用立體式 LED 導光條設計，方向燈部分施以燻黑處理。內裝方面，430i Convertible M Sport 採用駕駛導向中控台設計，著座點後移 11 公分，標準配置 Sensatec 人造皮革材質包覆儀錶台，搭載包括 12.3 吋虛擬數位儀錶及 10.25 吋中控觸控螢幕在內的 BMW 全數位虛擬座艙，支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto，座椅採用 Vernasca 真皮包覆，配備部分擁有三區獨立恆溫空調、前安全帶自動前推功能、車況抬頭顯示器、12 支揚聲器 harman/kardon 音響及手機無線充電等。酬載機能方面，430i Convertible M Sport 在關蓬狀態具備 385 公升的行李廂置物空間，若開蓬收折入行李廂後則剩下 300 公升。
430i Convertible M Sport 採用駕駛導向中控台設計，標準配置 Sensatec 人造皮革材質包覆儀錶台及 Vernasca 真皮內裝。
12.3 吋虛擬數位儀錶為標準配備，可進行多種顯示模式切換，判讀效果良好。
車況抬頭顯示器投影於前擋風玻璃當中，提供包括車速、道路速限及導航等功能。
430i Convertible M Sport 採用 M 款多功能真皮方向盤，握感相當厚實，兩側設有多功能操作介面，後方提供換檔撥片。
中控台上方設有 10.25 吋觸控螢幕，支援無線智慧手機連接，中央為三區獨立恆溫空調的操作介面，下方提供 8 組可自定功能的實體快捷按鍵。
中控台與中央鞍座間設有手機無線充電插座、USB Type-A 插座、12V 電源插座及 2 組具止滑與夾緊功能的置杯座。
中央鞍座格局延續新世代 BMW 車款設計風格，敞蓬開關設於右下角，操作時需全程按壓或拉起至完成為止。
中央扶手掀起後可見到具止滑功能的置物空間，提供照明與 USB Type-C 插座。
430i Convertible M Sport 配備 harman/kardon 音響，揚聲器數量較 Coupé 少 4 支為 12 支。
前座安全帶自動前推功能對於車門較長的雙門車來說相當貼心，關門後可自動遞送，並在繫上後自動收回。
所有車窗可透過駕駛座門板最下方按鈕單按升降，便於在開蓬狀態迅速切換。
第二代 4 Series Convertible 將著座點後移 11 公分，而 430i M Sport 採用 Vernasca 真皮包覆座椅，與 Coupé 的 Alcantara/Sensatec 雙材質包覆的方式不同，雙前座可支援電動多向調整、電動腰靠、手動腿靠及駕駛座記憶功能，包覆性與支撐度均達到水準之上。
雙前座椅背後設有拉柄，拉起後再手動往前推，座椅便可自動往前滑移，便於後座乘客上下車。
後座提供 2 個座位，前座調至 180 公分身高標準坐姿，後座仍保持腿部與頭部些微的餘裕，應付短途行駛不成問題，座椅包覆度雖遜於前座，支撐性則仍屬良好。
快拆式迴風網固定於後座門板，安裝後便無法使用後座載人，但可確保前座乘客不受氣流干擾。
後座乘客享有專屬的恆溫空調分區，可調整溫度、風向與風量，下方提供 2 組 USB Type-C 插座。
後座門板設有 harman/kardon 揚聲器、置物凹槽與扶手，上方孔洞為快拆式迴風網固定處。
後座中央設有置杯座及兒童安全座椅掛勾。
附表為本站實測之座艙空間數據。
430i Convertible M Sport 在關蓬狀態具備 385 公升的置物容積，開蓬後則剩下 300 公升。
為本站實測之行李廂空間數據。安全防護方面，430i Convertible M Sport 標準搭載 BMW ConnectDrive 智慧互連駕駛系統，包括主動防撞輔助系統與行人偵測、車道偏移警示、速限提示功能、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、停車後方防撞輔助、360 度環景、停車輔助、倒車輔助等等，建構出豪華品牌車款應有的安全基準。
動力配置方面，430i Convertible M Sport 採用 TwinPower Turbo 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，於 5,000rpm 時可輸出 258hp 最大馬力，於 1,550rpm 時可輸出 400Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.2 秒完成，較 Coupé 慢 0.2 秒。
駕駛 430i Convertible M Sport 上路，其低轉速的扭力輸出相當足夠，加速時受惠於變速箱良好的傳遞而頗為順暢，即便車重較 Coupé 增加 170 公斤來到 1,715 公斤也不致重拖，對於開蓬狀態的行駛來說已屬稱職，原廠藉由電瓶後移並針對車架及軟蓬最佳化調校的方式使前後配重維持 50:50 的傳統，穿梭市區行雲流水。
乘駕感受方面，430i Convertible M Sport 採用 CLAR 模組化平台所打造的底盤，剛性出色，而試駕車選配要價新台幣 3.8 萬元的 M 款跑車化電子懸吊系統更提供 2 種避震器阻尼調整，在 Eco Pro/Comfort 模式中的路桿沉穩而不顛頗，切入 Sport 模式後則敏銳有餘，兼顧日常代步與熱血操駕。而 NVH 工程表現方面，在關蓬狀態的隔音效果相當不錯，保有了一定的乘坐品質。
放眼國內同級敞蓬車型，目前台灣賓士引進的 Mercedes-Benz C-Class 並無對應 430i 的 C 300，僅有 C 200 與 AMG C 43 4MATIC，而台灣奧迪則暫無引進 Audi A5 Cabriolet，由此來看汎德引進 430i M Sport 正好切入市場真空地帶，其產品本質與世代亦頗具水準，對於有意購入歐系四座豪華敞蓬車的消費者來說，肯定頗具魅力。