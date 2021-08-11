大改款 Fit、Mondeo 柴油旅行車、Crafter 客車版等多款新車現身　經濟部能源局 2021 年 7 月份油耗

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大改款 Honda Fit 繳出 17.9km/L 的平均油耗成績，能源效率為 1 級。
在進口小客車方面，本月主要的即將上市新車為 Audi TT RS、Citreon C5 Aircross 1.2 汽油動力、Ford Monedo Wagon 2.0 EcoBlue 柴油動力、Jaguar F-Pace 5.0 V8 及 McLaren Elva，而近期上市或展開預售的 Ferrari SF90 Spider、Kia Ceed Sportswagon、Kia Stinger 小改款及 Toyota GR Yaris 亦出現在名單之中，另外也可見到新年式 Mercedes-Benz 車款測試完成。
在進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 方面，可見到 Volkswagen 推出 Crafter 2.0 TDI 9 人座客車送測完成，目前預售編成與報價分別是中軸平頂 (新台幣 230 萬元起) 及長軸高頂 (新台幣 260 萬元起)。此外也可見到小改款 Audi Q7 與多款 Volkswagen T6.1 車型測試完成。關於各品牌新車在國內上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。
Ford Mondeo 將引進 2.0 EcoBlue 柴油動力，平均油耗為 14.3km/L。