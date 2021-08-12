選配價 5.4 萬 和泰汽車宣布推出 Toyota Corolla Sport 專屬可變阻尼懸吊
現行販售的 Toyota Corolla Sport 於 2018 年在台上市，即以俐落動感的外型、TNGA 底盤配置，獲得國內年輕消費族群的喜愛，截至 2021 年 7 月底累積銷售已超過 10,000 台，並在 2019、2020 年連續獲得國內進口掀背車銷售冠軍。
7Car 小七車觀點
2021-08-12 11:55:40
為提供國內消費者更多元的選擇，Toyota 總代理和泰汽車今日 8/12 宣布提供 Corolla Sport 旗艦專屬 AVS 選配套件，升級選配價為 5.4 萬元，滿足追求極限操控消費者的需求。
此次和泰汽車提供的旗艦專屬 AVS 選配套件，在懸吊設定搭載AVS(Adaptive Variable Suspension)可變阻尼避震系統，透過偵測操控方式及路況，主動調整避震器設定，提供不同阻尼力道，有效提升操駕指向性及車身穩定性，在過彎時降低側傾、崎嶇路面行駛時亦能減少震動。
選配套件另提供五種駕駛模式 (ECO/COMFORT/NORMAL/SPORT S/SPORT S+)，將根據不同的駕駛模式有不同的空調、動力、懸吊、轉向反應調整，滿足不同車主的需求，而具備 AVS 選配套件在外觀車色上亦同步搭配黑車頂。