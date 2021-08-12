新台幣 375 萬元起　Audi TT RS 正式在台上市

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外觀方面，TT RS 標配 RS 專屬鋁合金風格空力套件，車頭配置 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組，搭配以黑色蜂巢網格襯底的一體式六角盾型水箱罩，前保桿兩側設有大型氣壩，車側擁有鋁合金塗裝車外後視鏡，足踏 255/30R20 輪胎搭配 Audi Sport 鋁合金輪圈，煞車採用 RS 專屬紅色塗裝卡鉗，車尾配備 OLED 燈組，行李箱蓋上方設有 TT RS 專屬固定式尾翼，後保險桿配置 RS 專屬後下擾流分流器及 RS 專屬跑車排氣系統的橢圓形雙邊單出尾管。
內裝與配備方面，TT RS 採用 RS 專屬內裝套件，配備 RS 專屬平底式多功能跑車方向盤 (含火紅色引擎啟動鈕及Audi drive select 可程式車身動態系統控制按鍵)、RS 專屬碳纖維飾板、Fine Nappa 真皮雙前座跑車座椅、12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙、Side Assist 盲點警示、Bang & Olufsen 進階音響系統及 MMI navigation plus 多媒體導航系統。酬載機能方面，TT RS 的標準行李廂置物容積為 305 公升，將後座椅背傾倒可提高至 712 公升。
動力配置方面，TT RS 採用 2.5 升直列 5 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,850~7,000rpm 間可輸出 400hp 最大馬力，於 1,950~5,850rpm 間可輸出 480Nm 峰值扭力，搭配 S-tronic 7 速雙離合器自手排變速箱及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.7 秒即可完成，極速達到 280km/h，於經濟部能源局 7 月份測試中繳出 10.9km/L 的平均油耗成績。
底盤方面，TT RS 採用前獨立式麥花臣搭配後獨立式多連桿懸吊系統，配備 RS 專屬 Audi magnetic ride 電磁式跑車懸吊系統、跑車式轉向系統及支援舒適、自動、動力、個人化等四種駕駛模式的 Audi drive select 可程式車身動態系統。
Audi 發展直列 5 缸引擎已有約莫 40 年的歷史，最早可見於 1976 年的 Audi 100，當時最大馬力為 136hp，後續發展至 2.5 TFSI 世代更獲得 7 次年度最佳引擎，相似的設計在車壇日漸稀少，如今台灣奧迪將搭載 5 缸引擎的 TT RS 正式引進，對於愛好者來說相信是良好的入手機會。