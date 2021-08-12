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菲律賓第二波疫情曾在今年4月達到高峰，近幾週，7月中旬發現傳染性更強的Delta變種病毒已遍布菲律賓大部分地區，已蔓延到17個地區中的13個。且因為Delta變異株肆虐嚴重，近期的死亡人數更達到近四個月以來高峰，使得該國政府針對1400萬人口密集區的首都馬尼拉地區自8月6日至20日實行嚴格的封城措施，以減緩Delta病毒的傳播。
馬尼拉所有城市 皆有Delta感染病例
根據《衛報》，衛生部副部長瑪麗亞·羅塞特·維吉爾（Maria Rosette Vergeire）週一表示，自4月第一周的病例高峰以來，病例數有所下降，但自7月中以來病例數開始緩慢上升。而病例數很可能會進一步增加，因為新的封城措施需要兩至三週才能發揮影響。此外，該國被列為高風險區域，因為與前兩週相比，過去兩周該國的病例數增加近一半，特別是馬尼拉大都會區的病例上升最為明顯，該區的16個城市皆發現有Delta變種的痕跡。
在東南亞傳播迅速Delta在境內持續擴散
隨著Delta變種病毒已在東南亞迅速傳播，帶給醫療衛生系統巨大壓力，迫使當地政府在受災最嚴重的地區重新採取封鎖措施。最近幾週，印度尼西亞、泰國、馬來西亞和越南更創下病例新高紀錄。《路透社》指出，菲律賓將對來自印度、印度尼西亞、泰國和阿拉伯聯合酋長國等10個國家旅客的禁令延長至8月15日。
截至9日，菲律賓累計死亡已超過29萬人，這是東南亞死亡人數最高的國家之一。該國目前已創下超過166萬例新冠確診病例。
資料來源：健康醫療網 Delta變種病毒肆虐 菲律賓病例持續攀升
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