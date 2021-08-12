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導入藍黑白三色座艙　2022 年式 DFSK Glory 500 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-12 15:55:40

DFSK 日前於中國大陸推出 2022 年式 Glory 500 車系，預售價為 6.18~8.58 萬人民幣起 (約合新台幣 26.5~36.9 萬元起)。

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外觀方面，2022 年式 Glory 500 在車頭採用黑色矩陣式進氣格柵水箱罩，車尾配置魅眼黑分體式燈具，足踏 205/65R16 或 215/60R17 胎圈組。尺碼部分，2022 年式 Glory 500 的車身長寬高為 4,385x1,850x1,645 (mm)，軸距則為 2,655mm。

內裝方面，2022 年式 Glory 500 導入雙色風格，以黑色搭配景泰藍及白色勾勒座艙，中控台配置懸浮式 8.8 吋多媒體觸控螢幕，並採用圓形空調出風口，車頂配置全景電動天窗，車內也提供單區恆溫空調及電子手煞車。

動力配置方面，2022 年式 Glory 500 採用 SFG15TA 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,600rpm 時可輸出 150ps 最大馬力，於 1,800~4,000rpm 間可輸出 220Nm 峰值扭力，搭配 5 速手排、6 速手排或 CVT 無段變速箱，全車系均為前輪驅動。

國內市場方面，DFSK 總代理合同興日前發表金穩發單廂小貨車的改款新車「金穩發 S2.5t」及穩發一廂半小貨車的歐六改款新車，同時推出「防疫挺頭家」優惠專案，購買全車系舊換新再省 5 萬，購買雙廂大穩發 S2.5t 贈「車內空氣清新機」，全車系在本月底前訂車再送價值新台幣 1 萬元配件(配件折抵依經銷商配件為主)，全國展示中心提供到府賞車試乘服務。

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