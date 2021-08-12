COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

住宿型長照機構　即起開放探視，不包括雙北市　

住宿型長照機構　即起開放探視，不包括雙北市　
住宿型長照機構　即起開放探視，不包括雙北市　

健康醫療網

2021-08-12 18:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於今（12日）宣布，全台除台北市、新北市地區外，其他縣市住宿型長照機構開放探視。不過，陳時中強調，雙北疫情屬於中高風險區域，目前沒有開放住宿型長照機構探親，若未來疫情減緩，如果降低就會開放。

我是廣告 請繼續往下閱讀
住宿型長照機構開放探視　雙北市除外

隨著國內疫情逐漸趨緩，開放訪客探視住宿型長照機構，陳時中提到，依據高風險、中高風險、中低風險、低風險來分流，但是台北市、新北市屬於中高風險區域，目前沒有開放住宿型長照機構探親，若未來疫情減緩就會開放。

訪客需持陰性證明　探視前採實聯制

此外，住宿型長照機構是有條件開放探視，陳時中說，訪客需要遵守出示訪視前三天的抗原或是PCR檢驗陰性的證明，抗原是包括居家的快篩，探視一定要先預約，採實聯制，且詢問過TOCC，探視時每位住民每次的訪客人數不可以超過三人，需要注意社交距離、全程配戴口罩等防疫規定。

購AZ疫苗　52.4萬劑今已抵台

另外，關於52.4萬劑自購的AZ疫苗，今日下午3時40分抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給國人施打。但是今日抵台AZ疫苗，是否會在第6輪開放施打？陳時中表示，這批52.4萬劑AZ疫苗的目標施打族群，會以年齡層往下開放，至於細節仍待劑量商討後，再整體一起考慮。

指揮中心指出，與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已到貨3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑，本次提供第5批疫苗，截至目前總計約241萬劑到貨。本批效期至110年12月31日。



資料來源：健康醫療網 住宿型長照機構　即起開放探視，不包括雙北市　

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
72.99%27.01%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀