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隨著國內疫情逐漸趨緩，開放訪客探視住宿型長照機構，陳時中提到，依據高風險、中高風險、中低風險、低風險來分流，但是台北市、新北市屬於中高風險區域，目前沒有開放住宿型長照機構探親，若未來疫情減緩就會開放。
訪客需持陰性證明 探視前採實聯制
此外，住宿型長照機構是有條件開放探視，陳時中說，訪客需要遵守出示訪視前三天的抗原或是PCR檢驗陰性的證明，抗原是包括居家的快篩，探視一定要先預約，採實聯制，且詢問過TOCC，探視時每位住民每次的訪客人數不可以超過三人，需要注意社交距離、全程配戴口罩等防疫規定。
自購AZ疫苗 52.4萬劑今已抵台
另外，關於52.4萬劑自購的AZ疫苗，今日下午3時40分抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給國人施打。但是今日抵台AZ疫苗，是否會在第6輪開放施打？陳時中表示，這批52.4萬劑AZ疫苗的目標施打族群，會以年齡層往下開放，至於細節仍待劑量商討後，再整體一起考慮。
指揮中心指出，與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已到貨3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑，本次提供第5批疫苗，截至目前總計約241萬劑到貨。本批效期至110年12月31日。
資料來源：健康醫療網 住宿型長照機構 即起開放探視，不包括雙北市
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