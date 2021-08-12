東協市場主力小型房車 Nissan Almera 登陸越南市場
在北美市場稱作 Versa 的 Almera 目前是 Nissan 在東協市場相當重要的一款 B-Segment 四門房車。日前 Nissan 與 VAD 宣布導入越南市場，全車系統一搭載 1.0 升渦輪增壓引擎，提供 Almera Turbo MT、Almera Turbo CVT standard 以及 Amlera Turbo CVT Premium 共三個等級選擇。
7Car 小七車觀點
2021-08-12 18:55:40
Nissan Almera 尺碼長寬高分別是 4,495mm x 1,740mm x 1,460mm，軸距 2,620mm。採用全新 V-Motion 家族設計，水箱罩與前保桿更為融合，頗有老大哥 Altima 風範，車側採用懸浮車頂式 C 柱造型，配備迴旋鏢 LED 頭燈以及 LED 日行燈，尾燈也利用箭矢形元素來營造更運動化的視覺效果。
內裝方面，Almera 也比照 Maxima 及 Altima 運用 Gliding Wing 中控台設計，營造如同翅膀般的寬闊感受，並導入 D 形方向盤、零重力紓壓座椅、7 吋液晶儀表板、 8 吋多媒體觸控主機等等。
安全配備部分也有 Nissan Intelligent Mobility 智行科技，包含 MOD 環景系統、BSW 盲點偵測、RCTA 後方交通警示、HSA 坡道起步輔助等等。
動力配置方面，Almera 採用具備怠速熄火機能的 HRA0 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 100ps / 5,000rpm 最大馬力及 152Nm / 2,400~4,000rpm 峰值扭力，搭配 Xtronic CVT 無段變速系統及前輪驅動，具備 4.2L / 100 km 油耗表現。國內市場方面，總代理裕隆日產並未導入 Almera，目前在房車部分提供國產的 Sentra 與進口的 Altima 共 2 款選擇。