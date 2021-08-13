最後典藏 350 部　Acura NSX Type S 正式登場

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此回推出的限量版 NSX Type S 在全球市場供應 350 輛，其中有 300 輛限定美國當地消費者訂購。其動力系統同樣搭載 75 度夾角的 DOHC V6 雙渦輪增壓引擎與前二後一共三組電動馬達所構成的 Hybrid 系統，但是經過原廠工程師的重新調校，換上與 NSX GT3 Evo 賽車相同的渦輪、提高 6% 的增壓值，並將電池容量增加 20% ，使其最大馬力達到 600hp 、最大扭力 68kgm 之譜。官方也宣稱 9 速 DCT 雙離合器變速箱換檔效率提高50%、並追加快速降檔模式，在日本鈴鹿賽道單圈速度較 2021 NSX 快上 2 秒。
在運動模式下，全新的快速降檔系統允許駕駛按住降檔撥片一次就能跳過多個檔位，而不是點擊一次換一個檔位。按住撥片 0.6 秒後，變速箱將會自動選擇適合車速的最低檔位，減少換檔時間讓駕駛能夠更快地踩下油門向前推進。除動力提升之外，工程師優化了 NSX Type S 的底盤、懸吊和轉向反應，進氣聲音控制 (ISC) 和主動聲音控制 (ASC) 已重新調整提供更加激進的引擎聲浪。
在外觀方面，NSX Type S 分別於車頂、前下擾流、側門檻、後行李廂蓋尾翼和空氣分流器採用碳纖維材質點綴。外後視鏡、門把手、排氣飾件與廠徽也都使用 Gloss Berlina Black 黑色烤漆處理，同時每輛 NSX Type S 也都在引擎蓋上安裝了特殊編號銘牌。至於全新的鍛造五輻鋁圈設計，分別增寬 0.4 吋與 0.8 吋，不僅提高這部跑車的操控性，也賦予更獨特的運動姿態。另外也提供碳陶瓷 Brembo 剎車系統，車主可自由選擇黑色、銀色、紅色或橙色卡鉗，其重量也減輕了 26.31 公斤。
座艙部分，NSX Type S 採用 Alcantara® 頂篷，手套箱上繡有 Type S 字樣，頭枕上壓印 NSX 標誌以及透過對比色縫線營造出專屬的運動風格。
Honda/Acura NSX 自 1990 年開始販售以來，在全球共計販售 18,685 部，其中北美市場就佔了 8,999 部；而第二代車型雖說擁有更新的科技技術應用，但自 2017 年推出始終叫好不叫座，原廠也宣布將在 2022 年停產，截至至今在全球僅有超過 2,800 部的表現。