黑化套件上身　Jagaur F-Pace R-Dynamic Black 於英國登場

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F-Pace R-Dynamic Black 在外觀部分導入 Gloss Black 亮黑色細節，包括水箱罩、下氣壩、前葉子板飾蓋、車門下方飾條、車外後視鏡蓋、20 吋 Style 1067 鋁合金輪圈、車型銘牌、後保險桿飾板及車頂行李架等處均施以亮黑色處理，另外還配備全景電動天窗及後窗深色私密玻璃。
內裝方面，F-Pace R-Dynamic Black 以黑色為基底，搭配銀色飾板勾勒座艙，中控台配置 11.8 吋曲面多媒體觸控螢幕，內建 Pivi Pro 系統，支援 Software-Over-The-Air (SOTA) 機能，可在今年稍晚獲得無線 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接功能。除此之外，F-Pace R-Dynamic Black 還配備預先換氣、PM2.5 空氣過濾裝置及二氧化碳偵測機能。
國內市場方面，台灣捷豹路虎選在今年 7/19 以線上直播的方式推出小改款 Jaguar F-Pace 車系，引進 P250 單一汽油動力，編成與建議售價分別是 P250 S (新台幣 278 萬元起) 及 P250 R-Dynamic S (新台幣 299 萬元起)，試駕報導 [請按此參閱]。