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國內目前累計Delta變異株有55例，其中本土13例都是跟屏東有關，境外移入有42例，包括今日新增的4例。羅一鈞說明，定序出哥倫比亞變異株的案15858是60多歲本國籍女性，她在7/5、7/26接種2劑輝瑞BNT疫苗，8/3自美國入境時無症狀，入境在機場唾液採檢出陽性，當時Ct值29，後轉送至醫院隔離時Ct值已升至35，病毒量降低，還會視病人情況是否可以解隔離，是無症狀感染者。
至少28國家出現 往歐美國家擴散
羅一鈞指出，哥倫比亞病毒株沒有希臘字母歸屬，目前只能用比較口語 B.1.621來說明，於今年1月在哥倫比亞首度被驗出，5月WHO把它加入變異株名單，距今統計至少28國曾檢驗出該病株，美國有2%感染到哥倫比亞變異株，推估它應該從南美洲往美國、少數歐洲國家擴散。
雖帶有特殊基因 無特別增加傳染力
羅一鈞說明，比較特別的是，根據外媒報導，比利時安養院有7名老人打過疫苗，都集體感染到哥倫比亞變異株仍重症或死亡的案例。不過，目前沒有文獻指出，哥倫比亞變異株沒有特別增加傳染力或致死率的報告，但其帶有南非變異株及英國變異株的特珠基因，因此推測對於傳播力及疫苗抵抗力都可能有負面影響。
境外基因定序 有7種變異株
針對基因定序部分，境外目前找到7種變異株，從7/2至8/12已公佈172例境外移入病例，總共有35例被定序出Delta，占28%；從去年至今，目前定序7種變異株，分別為Alpha39例（英國變異株）、Beta（南非變異株）6例、Delta（印度變異株）42例、Gamma（巴西變異株）6例、Theta（菲律賓變異株）2例、加州變異株5例、B.1.621（哥倫比亞變異株）1例。
資料來源：健康醫療網 哥倫比亞變異株來了 雖有特殊基因，無增強傳染力
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