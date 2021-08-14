慶祝 Countach 問世 50 週年　Lamborghini Countach LPI 800-4 限量 112 輛

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外觀方面，Countach LPI 800-4 承襲 1974 年 Countach 經典的楔形車身造型，頭燈雖因安全法規而無法移植掀燈造型，仍保持梯形輪廓，內部採用 LED 光源，前保險桿延續舊款 Countach 的橫幅式氣壩設計，內部嵌入車型銘排，車側配置大面積的 NACA 通風口，足踏前 255/30ZR20 後 355/25ZR21 Pirelli P Zero Corsa 輪胎搭配電話筒造型鋁合金輪圈，車尾配置 6 個六角形 LED 燈組。
內裝方面，Countach LPI 800-4 採用黑色與紅色真皮勾勒戰鬥化座艙，儀錶板採用全數位樣式，方向盤設有大型換檔撥片，空調出風口以 3D 列印方式製作，中控台配置 8.4 吋觸控螢幕，車頂導入光致變色玻璃，僅需按下按鈕即可啟閉採光。
動力配置方面，Countach LPI 800-4 採用源於 Sián 上的 6.5 升 V12 自然進氣汽油引擎，搭配安裝於 7 速 ISR 單離合器自手排變速箱上的 48V 電動馬達，可輸出約 802.5hp 最大綜效馬力，其中引擎可於 8,500rpm 時輸出約 769hp 最大馬力，於 6,750rpm 時輸出 720Nm 峰值扭力，馬達則可輸出約 33.52hp 馬力及 35Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 2.8 秒完成，0-200km/h 則為 8.6 秒，極速為 355km/h。
底盤與車體方面，Countach LPI 800-4 運用大量碳纖維打造單體式座艙，乾重控制在 1,595 公斤，前後配重為 43:57，而煞車採用碳陶瓷碟盤，前輪為六活塞卡鉗搭配 400 x 38 mm 碟盤，後輪為四活塞卡鉗搭配 380 x 38 mm 碟盤，原廠宣稱自 100km/h 煞停僅需 30 公尺即可完成。
Countach 車系於 1971 年日內瓦車展時以 LP500 概念車問世，其車名是 Lamborghini 車款中少數與牛無關者，Countach 源於義大利西北部的皮埃蒙特語，表達驚嘆之用。在 1974 年至 1990 年的生產週期內，Countach 僅製造 1,983 輛，成為車壇中稀有的經典義大利超跑作品之一。