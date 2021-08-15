我是廣告 請繼續往下閱讀
竹子湖上金針花綻放 週末出遊台北陽明山
繡球花季好甫結束，緊接而來的，就是可賞可吃的金針花，台灣最熱門的賞花點無非是花東，但在陽明山竹子湖上，有2處一樣能欣賞到金針花的美，像是「曹家花田香」，在降級二級警戒，同時也公告金針花季展開，最近來推出金針花採摘，只要200元就能一人一杯帶回家隨你煎煮炒炸。另外，也與雄獅旅遊推出超值合作套票，一張只要99，比門票100元還要便宜，除了能夠在一日內無限次搭乘北投—竹子湖的巴士外，也包含曹家花田香入園門票、繡球花玻璃杯乙個以及100元外帶飲料乙杯。
另一處滿載金針花之處是竹子湖故鄉金針花農園，也同時在7/27降級同時開放園區。佔地1,400坪，讓無法前往花東的民眾，多了一處賞金針花的地點。
景點推薦
曹家花田香
地址：台北市北投區竹子湖路33-7號旁
電話：02-2862 5886
網址：www.facebook.com/caojiahuatianxiang
價位：門票100元，可另向雄獅旅遊購買合作套票（確切資訊依園方公佈為準）
竹子湖故鄉金針花農園
地址：台北市北投區竹子湖
電話：02-28615736
網址：facebook.com/BLHometownFarm
價位：門票100元（確切資訊依園方公佈為準）
這篇文章 台北旅遊｜不用去花東 竹子湖上2處金針花海綻放還有乘車套票不到100元 最早出現於 行遍天下旅遊網