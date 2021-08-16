Ford Kuga ST-Line No.045 ---- 實用的後車門兒童安全鎖

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後車門兒童安全鎖的開關，位於後門鈑金當中，開啟車門後可見到設有鑰匙插孔，將車鑰匙插入左側門板鑰匙孔並順時針轉動便可啟用左後門兒童安全鎖，使兒童無法從車內開門，僅可由大人自車外開啟車門，若需啟用右後門兒童安全鎖則是將車鑰匙插入左側門板鑰匙孔並順時針轉動。
至於後門電動窗安全開關，則位於駕駛座門板控制介面的右上角，系統預設為關閉狀態，意即後座乘客可自行開關車門並操作車窗，如需啟動電子式後座兒童安全鎖，則需壓下啟閉開關，當啟動後會亮起按鈕中的 LED 燈號，反之則為關閉。只要啟動之後，後座乘客便無法自行從車內開啟後車門，也無法從後座門板控制介面來升降後窗，降低兒童頭手伸出車外，甚至是摔出車外的風險。
本文所述之兩項配備均是針對承載兒童時的行車安全來設計，長期測試下來在搭載兒童外出時，便可派上用場，確實是相當實用的配備。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人駕駛，作為日常通勤代步與公務往返之用，全車機能運作均正常，自前一次加滿 98 無鉛汽油後於台北市區移動，行駛 343.6 公里後添加 42.34 公升的 95 Plus 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 8.115km/L。