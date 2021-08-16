最大馬力 1,600ps 的終極超跑　Bugatti Bolide 確定生產 40 輛

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Bolide 在去年發表時為一款賽道專用的超級跑車，未能合法於公路上行駛。為達到優秀的輕量化表現，全車採用碳纖維車體打造而成，且車上所有的螺釘與結合元件都使用鈦合金製成。外觀上為對應高速時的下壓力，擁有獨特的空氣力學結構，且車身高度僅 995mm。車頭前方簍空式的氣壩面積相當於 F1 賽車，看起來相當有侵略性，同時 X 形的 LED 頭燈不只考量風阻表現，一如賽車中慣以膠帶貼於大燈的方式。
車身側面方面，同樣可以看到為了營造優異的風阻表現，前後輪拱非常寬大，葉子板前後方也採用擾流翼設計，透過通風口快速導出的空氣，讓空氣更好的劃過車身不形成亂流。另外視鏡也採用整合設計，以電子後視鏡的形式投射於車內螢幕當中。車尾部分最顯眼之處變是 X 形的 LED 尾燈，結合中央的四出排氣尾管，看起來格外顯目與科技感，下方的空氣分流器相當巨大，也是創造優異的空氣力學所設計。
值得一提的是，Bolide 車頂進氣口還採用了首創的外形變形技術，在低速時進氣口上方的表面會保持光滑，當車輛進入高速巡航時，則會隆起一個弧形的氣泡，進而降低 10% 風阻、降低 17% 的升力。此外，在時速 320km/h 車尾後方的尾翼能帶來 1,800kg 的下壓力、車頭下壓力則有 800kg 的表現。
在散熱方面，Bolide 能先以水冷系統對空氣進行預冷卻，接著再用迎風面進行二次空氣冷卻，以達到優秀的冷卻效果。全車還搭載了三個油冷系統，分別用於引擎、變速箱和差速器上，這樣在動態要求很高的賽道上，也不容易出現高溫狀況。而剎車系統也使用新開發的碳/鈦混合材質的風扇，向高性能卡鉗/陶瓷碟盤系統進行冷卻。
動力配置方面，Bolide 搭載 8.0 升 W16 四渦輪增壓汽油引擎，運用辛烷值達 110 的汽油時可輸出 1,850ps 最大馬力，若採用辛烷值 98 的汽油則有 1,600ps 最大馬力，1,600Nm 的峰值則可於 2,250rpm 時爆發，在車重僅 1,450 公斤的狀態下，創造出 0.9kg/ps 的馬力重量比。概念版本的 Bolide 車重為 1,240 公斤的車重，馬力重量比為 0.67 kg / PS 馬力重量比，原廠宣稱 0-100km/h 加速時間為 2.17 秒；0-200km/h 的加速時間為 4.36 秒；0-300km/h 加速時間為 7.73 秒；0-400km/h 加速時間為也只要 12.08 秒，甚至加速到理論極速 500km/h 僅需 20.16 秒。