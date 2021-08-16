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眼藥水是藥品，不是保養品：眼藥水是藥品，並不是多點就對眼睛好，長時間高頻率使用含防腐劑成分眼藥水，有可能損傷眼球表面。遵照醫囑或仿單建議使用，不適症狀若持續三天未有改善，應儘速就醫。
人工淚液、洗眼液與生理食鹽水，不要傻傻分不清：人工淚液具保濕或增稠劑，防止淚液蒸發，長時間滋潤雙眼。洗眼液含制菌成分，抑制細菌生長，有助沖洗掉吸附在眼球表面的粉塵等異物。生理食鹽水的滲透壓與淚水相似，僅可短暫改善眼睛不適，不建議高頻率持續點進眼睛，以免洗去油脂層，破壞淚膜結構，反而使眼睛水分更易蒸發。
隱形眼鏡族選用不含防腐劑的眼藥水：若眼部有不適症狀，建議先拔除隱形眼鏡，再使用眼藥水，並讓眼睛充分休息。配戴隱形眼鏡時，勿使用含防腐劑及含懸浮液劑型之眼藥水。防腐劑成分（benzalkonium chloride, BAK）會吸附在隱形眼鏡上，造成局部累積濃度過高，破壞角膜上皮細胞。
聰明使用眼藥水的三不原則
眼藥水不可滴在眼球：「千萬不可以點眼球，以免戳傷角膜」，藥害救濟基金會提醒，正確點眼藥水的方式，頭先後仰，以食指輕將下眼瞼往下拉，眼睛向上看，再將眼藥水滴入眼白與下眼瞼間。滴藥後輕閉眼1~2分鐘，輕輕轉動眼球，可用手指輕壓鼻樑處（眼角內側）避免藥液漏出至鼻淚管。
眼藥水開瓶超過28天不要用：眼藥水外盒標示的保存期限，指在陰涼乾燥且沒有開封的狀態下，可以保存的時間。除非特別標示冷藏，一般室溫保存即可。開瓶後，眼藥水接觸到空氣，就有可能發生變質污染，即便添加防腐劑，還是建議超過28天，用不完也要丟棄。如果是無防腐劑的單次用眼藥水，開封後24小時就要丟棄。
眼藥水使用，不要接觸瓶口：使用前，請洗淨雙手，點藥水時，藥瓶瓶口不可接觸眼睫毛、眼球和手指，也不要用任何東西擦拭瓶口，避免污染藥品。
藥害救濟基金會提醒，在瓶身註明開瓶日期，超過保存期限、開瓶超過28天，或藥液混濁、變色或出現異物時，勿繼續使用。若眼藥水與眼藥膏併用，先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。若使用兩種眼藥水，建議間隔5分鐘以上。
想要護眼明目，可以怎麼做？
吃出好眼力：每周吃魚至少兩次，每天至少五蔬果。葉黃素與玉米黃素（常見於蛋黃、黃色、橘色蔬果或綠色蔬菜），維生素A、C、E(花椰菜、菠菜、胡蘿蔔）與礦物質鋅（牡蠣、紅肉、優格）等抗氧化物，都有助減緩視網膜黃斑部病變。Omega-3胺基酸DHA（亞麻籽油、鮭魚、核桃）也被認為是護眼好食物，因視網膜感光細胞富含高濃度的DHA。
護眼123：每年固定檢查視力1~2次，每天戶外2~3小時，用眼30分鐘休息10分鐘。使用數位3C產品，可以放大螢幕文字，用聲控語音讀寫取代鍵盤輸入。
適時熱敷：熱敷有助維持眼球淚膜穩定性，減少眼睛乾澀。現有可以定溫定時乾式眼罩，建議溫度控制在30~34℃
規律的運動習慣：每周運動三次以上，可能改善乾眼症狀。
腹式呼吸：有研究發現，腹式呼吸幫助健康女性分泌淚液，重覆循環做3分鐘，即可見效。步驟如下：深吸4秒鐘將氣吸進腹部至突出，接著6秒鐘慢慢吐氣，腹部內縮至氣吐乾淨。
無憂無慮，夜夜好眠：心情與睡眠品質會影響眼睛健康，睡眠影響淚液分泌與淚膜穩定度，焦慮不安與憂鬱情緒還會加劇眼睛乾澀症狀，保持心情愉快，遠離憂思，睡眠充足，讓眼睛也好好休息。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 眼藥水不是點越多好 想要護明這樣做
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