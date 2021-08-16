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聯亞生技新冠疫苗在6月底公布二期報告，並向食藥署遞件申請緊急使用授權後，今日公布審查結果卻未通過審查。食藥署今公布，聯亞開發的新冠疫苗的中和抗體數據，與AZ相比未能達到食藥署於今年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準，因此未通過緊急使用授權。
會中經投票表決，與會專家出席計22人，除了主席不參與投票外，21人投票結果為4人補件再議，17人不同意通過，建議不予核准專案製造。
至於聯亞沒有通過的原因是因為療效評估的效力不足嗎？陳時中說，依據審查資料，聯亞疫苗安全性可接受，但中和抗體數據未能達到證明不劣於AZ疫苗的標準，因此最終未獲通過。陳時中也表示他很遺憾聯亞的EUA沒有審查通過。
一定都要先製造 通過EUA才會封緘
另有媒體提問，聯亞未通過EUA前就先量產200萬劑的疫苗，對此，陳時中解說，一定都要先製造，但要通過EUA了才會封緘，規定裡面要販售，或提供使用的藥品或疫苗，都要封緘後才能上市，這是兩件事情，目前有多少量也不知道，合約有相關條文可以處理，如果指揮中心先叫他們做，成本跟材料都會先付。
資料來源：健康醫療網 聯亞疫苗緊急授權未通過 中和抗體數據未能達到標準
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