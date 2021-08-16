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食品藥物管理署已於8月16日完成1批第5次輸入之Moderna公司COVID-19疫苗（批號3004960：99,000劑，效期111/02/01）及高端疫苗生物製劑股份有限公司生產的4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）共計261,766劑之審查與檢驗並核發封緘證明書，同日赴倉儲查訖封緘放行。另同步完成第6次輸入Moderna公司COVID-19疫苗（批號3005792：249,600劑，效期: 111/02/22）之冷鏈查核與樣品抽取，並將樣品攜回食藥署實驗室進行檢驗。
已於8月16日 核發封緘證明書
Moderna公司第5次輸入COVID-19疫苗及高端公司生產之4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）入庫後，食藥署旋即派遣多組人員赴低溫倉儲現場，個別監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，每批號疫苗各抽取600劑樣品進行異物檢查，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，並依各廠牌COVID-19疫苗之檢驗項目進行檢驗，經審查文件資料與檢驗皆合格後，已於8月16日核發封緘證明書，完成封緘之疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。
經審查文件合格 核發封緘證明書
第6次輸入之Moderna公司COVID-19疫苗共1批、249,600劑，於8月15日傍晚自歐洲空運抵台入庫，食藥署亦於8月16日派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於攝氏零下25度至零下15度），並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在攝氏零下20度冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行檢驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署將盡速核發封緘證明書。
食藥署配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，確保民眾用藥品質安全無虞。
資料來源：健康醫療網 1批莫德納、4批高端疫苗 食藥署已核發封緘證明書
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