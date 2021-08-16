內臟脂肪過高將降低疫苗效果？積極瘦腰、控制三高，防疫更加分！

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千禧之愛健康基金會董事長、台大醫學院名譽教授蔡克嵩指出，自全球爆發新冠肺炎疫情以來，根據國際醫學期刊顯示，三高慢性病前期的代謝症候群5項指標，包含腰圍過大之內臟脂肪、血壓、空腹血糖、空腹三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇，與新冠肺炎有關聯性的研究高達6千多篇，其中又以血糖及肥胖指數最具相關。
肥胖者不但罹患新冠肺炎風險高，重症和不良預後風險也大幅提升。在肥胖人口較多的國家，疫情嚴重性和死亡率比起其他國家高，顯示肥胖為疫情傳染的關鍵。相較BMI身體質量指數，內臟脂肪囤積之腰圍大小與新冠肺炎嚴重程度更具相關，腰圍超標者其肺部組織受損程度顯著高於腰圍正常者，表示內臟脂肪囤積過多，新冠肺炎預後更不佳。
增強防疫關鍵！接種疫苗前後積極瘦腰
千禧之愛健康基金會董事長、糖尿病學會常務理事杜思德表示，代謝症候群體內長期處於慢性發炎，導致巨噬細胞活性降低、B細胞和T細胞反應受損，種種因素使疫苗接種後反應不佳，根據研究顯示，腰圍過大者接種疫苗後，抗體濃度較低。因爲疫苗的作用需透過免疫細胞進行反應，但內臟和皮下脂肪組織產生的促炎因子，將使免疫反應失調或免疫細胞反應降低，導致疫苗效果不如預期。杜思德醫師呼籲，腰圍過大又有三高的民眾，接種疫苗前後應落實減腰圍、消除內臟脂肪，才是增強防疫力的關鍵。
避免代謝症候群 4大關鍵不可少
蔡克嵩教授表示，台灣45歲以上高達一半人口有腰圍過大、過重及肥胖問題（BMI在24-27kg/m²為過重，BMI ≥27kg/m²為肥胖），建議透過中度有氧運動，包含健走、騎自行車、游泳、慢跑，抵抗發炎作用。飲食以「三低一高」原則，低油、低糖、低鹽、高纖飲食，控制三高指數；同時定期量測腰圍（成年男性應小於90公分、女性應小於80公分），避免代謝症候群找上身。