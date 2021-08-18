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史上最大規模飯店換手潮　誰是最後贏家？

▲ 未來本土的飯店品牌勢必受到重大挑戰。可以確定的是，有銀彈的人就是最後贏家。（圖／記者陳致宇攝）
▲ 未來本土的飯店品牌勢必受到重大挑戰。可以確定的是，有銀彈的人就是最後贏家。（圖／記者陳致宇攝）

文/財訊雙週刊

2021-08-18 13:41:28｜2021-08-18 13:41:41

疫情嚴重衝擊飯店業，連老牌的第一家股票上市飯店股華園飯店也不堪虧損出售。據統計，自2020年至今，飯店轉手交易金額近600億元，堪稱史上最大飯店轉手潮。最新一期《財訊》以「史上最大規模飯店換手潮」為題，探究誰是飯店新贏家？

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全台第一家民營國際飯店—高雄華園大飯店六合本館，敵不過這次重災，虧損連連，7月宣告以總價27億元，賣給永信建設大股東永碩投資公司。華園飯店可說是台灣飯店史的縮影，曾是早年政商名流的最愛。此次因為疫情重創飯店業，全台掀起飯店轉手頂讓潮，華園本館也淹沒在時代的洪流，成為回憶。

三級警戒後，台灣飯店很難熬，面臨前所未有的衝擊，雲品集團董事長盛治仁表示，「來客數不是砍五成，是消失，」預計台灣打完兩劑疫苗至少還需要半年，就算接種完畢，仍有變種病毒問題，短中期很難樂觀。

▲史上最大規模飯店換手潮，誰是飯店新贏家？
▲史上最大規模飯店換手潮，誰是飯店新贏家？（圖／財訊雙週刊）
台北市旅館公會理事長韋建華表示，目前台北市約有657家旅館，其中約350家是採租賃、300家屬於自有資產，估計租賃的有逾120家等著頂讓，。而許多旅館房東的租客落跑，甚至十個月不繳租金，逼得房東送法院裁定解約的案件多到不勝枚舉。

自2020年至今，有576億元的飯店轉手金額，大都是整棟單一的知名飯店、汽車旅館等，還不包括分割樓層的旅店等。最大筆成交金額為268億元的台北王朝大酒店，賣方是仙尼蕾德，買方為富邦人壽。第二高為新竹市的英迪格酒店，新光人壽以56.4億元，向英屬維京群島商科晟公司買下公道五路上英迪格酒店所在的三棟大樓，賣方售後回租五年，年收益率逾3.8％。

如果以地域來看，北部因為資產價格昂貴，除了王朝大酒店，只有皇家季節南西館、林森北路亞士都、衡陽路太空艙出售，總交易金額只有17億元。相對來說，台中這兩年就有超過160億元的旅館交易，光是汽車旅館就逾140億元。這不完全反映旅宿業的汰弱留強，反而是重劃區地主完成養地階段性任務，趁著房產市場大好，把低度開發的旅館轉售，供建商開發。

疫情讓全球的飯店業面臨大洗牌，台灣也不例外，在愈來愈多國際品牌引進台灣後，未來本土的飯店品牌勢必受到重大挑戰。可以確定的是，有銀彈的人就是最後贏家。

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