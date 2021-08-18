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臺北市社區營養推廣中心暨聯合醫院營養部張惠萍部長表示，代謝症候群的五大警戒有任一項者為代謝症候群高危險群，三項(含)以上即認定為代謝症候群：
1. 腰圍過粗：男性腰圍≧90cm(35吋)；女性腰圍≧80cm(31吋)
2. 血壓偏高：收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg
3. 空腹血糖偏高：空腹血糖≧100mg /dL
4. 高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg /dL；女性<50mg /dL
5. 三酸甘油酯偏高：三酸甘油酯≧150mg /dL
預防代謝症候群 先從量腰圍開始
依據衛生福利部國民健康署調查，有代謝症候群罹患「糖尿病」、「高血壓」、「高血脂症」、「心臟病及腦中風」的機率，分別為一般人的6倍、4倍、3倍、2倍。控制代謝症候群先從量腰圍做起，把握步驟123「1.輕鬆站立、2.對齊腹部中線、3.吐氣測量」即可輕鬆量腰圍。
「五」功秘笈做得好 遠離慢性病沒煩惱
臺北市政府衛生局黃世傑局長表示，防疫仍不忘要定期篩檢、均衡飲食及規律運動，並掌握「五」功秘笈，做好自我健康管理，遠離慢性疾病的威脅：
第一式：聰明選，健康吃
運用「我的餐盤」及「三低一高」健康飲食(低油、低糖、低鹽、高纖)，均衡攝取各類低飽和脂肪酸、低反式脂肪酸的食物，以提升心血管健康。
第二式：站起來，動30
每天至少運動30分鐘，有助於降低代謝症候群及三高的發生率。
第三式：不吸菸，少喝酒
可洽詢免費戒菸專線0800-636363，或善用門診戒菸服務；而戒酒可從減少飲酒量、減低酒精濃度開始，並同時善用醫院開設的戒酒門診。
第四式：壓力去，活力來
透過簡式健康表(BSRS-5)可以初步瞭解自己的身心狀況，若感到憂慮時，可透過適當管道發洩，或撥打「1925安心專線」，進行心理諮詢服務。
第五式：做檢查，早發現
每日紀錄體重、腰圍及血壓，以瞭解自己的身體數值，40至64歲民眾亦可運用衛生福利部國民健康署提供之3年1次成人預防保健服務(65歲以上每年1次)，年滿45-79歲(原住民40-79歲)之民眾，亦可接受終身1次的B、C肝炎篩檢。
資料來源：健康醫療網 代謝症候群有5大警訊！ 當心罹患糖尿病機率暴增6倍
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