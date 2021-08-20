我是廣告 請繼續往下閱讀
咳嗽超過2周就要警覺 不要傻傻只照Ｘ光
早期肺癌主要症狀不明顯，常見症狀如持續咳嗽、痰中帶血、胸痛等，當肺癌細胞發生轉移時，也可能出現骨骼疼痛、黃疸、淋巴腺腫大等症狀，但出現這類症狀時，多半已邁入肺癌晚期。
高雄長庚紀念醫院內科部副主任暨肺癌團隊召集人王金洲指出，肺癌最害怕轉移，治療起來都很棘手，術後存活率並不理想，所以他建議，若出現咳嗽超過2至３周以上的情形，就盡速就醫，不要只仰賴X光，應該接受電腦斷層等更深入的檢測，才能及早發現病兆。
肺癌大致可分為「小細胞肺癌」及「非小細胞肺癌」，其中8-9成病友屬於非小細胞肺癌。而非小細胞肺癌依據是否有EGFR、ALK等特定基因突變，治療上也有差異。
王金洲醫師表示，超過一半以上的非小細胞肺癌患者檢測沒有特定基因突變，不適用標靶治療，過去主要使用化學治療，反應率約40%上下，平均有效期間6至8個月，治療面臨瓶頸。但自2015年開始，免疫藥物治療嶄露頭角，為這群肺癌病友帶來新的轉機！
「三劍客」組合力抗非小細胞肺癌 反應率可望衝破6成
值得注意的是，免疫治療除了單獨使用之外，近年國際更研究出各種「組合療法」，例如：免疫加化療、免疫加標靶、免疫加免疫，甚至是免疫加化療與標靶等。
王金洲醫師說，不少臨床研究證明，免疫療法搭配化療、抗血管新生標靶，組成「三劍客」合力出擊，可讓抗癌效果顯著提升，與特定基因突變肺癌病友接受標靶藥物治療的成效不相上下，治療反應率突破60%，疾病惡化死亡風險也大大降低，有效延長病人生命。特別的是，此「三劍客」組合對非小細胞肺癌肝轉移的改善情況尤為明顯。
肺癌細胞轉移肝腦也有救 免疫組合治療助腫瘤成功縮小3公分
王金洲分享，前述62歲的肺癌患者就是因為不具備基因突變治療優勢，標靶治療效果不突出，在建議之下選擇免疫藥物搭配化療和抗血管新生標靶的組合療法。這名病友從去年治療至今快要滿1年，左下肺的腫瘤從4.2公分縮小至1.9公分，包括肝及腦部的腫瘤也持續縮小，病情相當穩定，改善非常明顯。
用藥變多，副作用也會增加嗎？王金洲醫師表示，臨床顯示使用「三劍客」免疫組合治療並不會明顯增加副作用，「最大的副作用來自金錢」，因為健保雖然對不適合使用標靶治療的非小細胞肺癌病友給予免疫治療給付，但限制嚴格，只有PD-L1濃度高於50%以上的患者，才有機會申請，但臨床研究證明，PD-L1低表現甚至無表現的晚期非小細胞肺癌患者，使用免疫治療也都有效果，若健保能放寬標準，對於治療成效以及癌友的經濟負擔上，會具有相當大的幫助。
資料來源：健康醫療網 莫名咳嗽逾2月竟已肺癌轉移 免疫組合三劍客助延命
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊