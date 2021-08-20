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臺北榮總過敏免疫風濕科主治醫師賴建志表示，類風濕性關節炎是一種慢性關節炎，好發於中年女性，女性罹患率是男性的三到四倍，多半是以手腳的小關節為主，若未及時治療，長期反覆的發炎會導致關節遭到破壞，造成患者日常生活不便，如開瓶蓋、擰毛巾或打開喇叭鎖等手部精細工作都無法完成，嚴重者會造成殘障，需要置換人工關節。提醒民眾若感覺關節有腫痛、僵硬現象，且持續六週以上，就須警覺可能是類風濕性關節炎。
傳統藥物半年未達療效 建議使用生物製劑
賴建志醫師說，目前類風濕性關節炎診斷上會參考歐美風濕病醫學會的建議，評估患者腫痛的關節位置、數量及發病時間，除了臨床診斷觀察外，還可透過抽血檢驗患者的類風濕性因子、CCP抗體以及發炎數值來做綜合判斷。確診後每年會安排患者照Ｘ光，作為治療策略效果比較基準，確保患者關節沒有遭受到持續性破壞。
目前針對類風濕性關節炎的治療，會先使用消炎止痛藥、類固醇，再搭配傳統的口服免疫調節藥物，若治療半年未達療效，如患者符合健保給付標準時，就會協助申請生物製劑來介入治療。生物製劑分為口服、點滴及皮下注射等劑型，相較傳統藥物可更快達到緩解效果，根據臨床數據顯示，患者的症狀緩解程度可從兩成提升到五至六成，且患者本身也會感受到明顯的改善效果。
積極施打新冠疫苗 減少重症及死亡風險
賴建志醫師呼籲，新冠肺炎肆虐全球，類風濕性關節炎患者一旦感染新冠肺炎，變成重症及死亡的風險會比一般人高，且預後狀況也比較差，因此建議類風濕性關節炎患者若身體狀況穩定，應與醫師溝通討論調整用藥，並規劃適合接種疫苗時間，及早施打增加保護力；但若病情仍不穩定或嚴重者，則建議等到病情穩定後，再去施打新冠疫苗。
資料來源：健康醫療網 類風濕性關節炎纏身 險害烘焙師夢碎！
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