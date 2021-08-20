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避免尿路結石復發怎麼做？　專家建議飲食「這樣吃」

避免尿路結石復發怎麼做？　專家建議飲食「這樣吃」
避免尿路結石復發怎麼做？　專家建議飲食「這樣吃」

健康醫療網

2021-08-20 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】在台灣尿路結石的盛行率約為9.6%，男性又高於女性，主要與季節、遺傳、慢性泌尿道感染及飲食等因素有關。衛生福利部樂生療養院營養室蘇嘉華主任指出，尤其患者最容易發生於夏季，主要因氣溫高導致流汗多、尿量少所導致，雖尿路結石不致命，但誘發症狀時，恐疼痛難耐，不僅容易造成反覆性泌尿道感染，也可能引發腎臟衰竭，及敗血性休克。

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補充足夠鈣質　降低草酸鈣結石機率

根據文獻指出，預防尿路結石的保護因子在於飲用適量牛乳、服用綜合維生素、多喝水及規律運動，若身體質量指數(BMI)越高則越容易得到尿路結石的趨勢。蘇嘉華主任解釋，每日攝取像低脂乳品、帶骨的小魚乾、吻仔魚等足夠1000mg鈣質的新鮮食物來源，都能幫助降低草酸鈣結石的機率。

攝取過量維生素C　恐讓尿路結石找上門

蘇嘉華主任說明，另外也得適量攝取維生素C約60毫克(mg)，根據最新「國人膳食營養素參考攝取量」指出，成年人維生素C之攝取量建議為100毫克(mg)且訂有上限2000毫克(mg)，因此按照每日飲食指南成年人攝取1至2個拳頭大的水果份量滿足維生素C需求，若額外補充市售維生素C錠劑，因多以1000毫克(mg)為單位，容易因攝取過量導致尿路結石。

養成運動習慣且不憋尿　遠離尿路結石

此外，平時應養成減鹽、避免高草酸、碳酸飲料且多喝水，並補充適量的蛋白質，都有助於遠離尿路結石。蘇嘉華主任強調，平時養成良好的運動習慣，且不憋尿，透過飲食及生活習慣等雙管齊下，就能避免結石患者再度復發。



資料來源：健康醫療網 避免尿路結石復發怎麼做？　專家建議飲食「這樣吃」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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