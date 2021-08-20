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最極限的 24 小時利曼耐力賽！Porsche 911 RSR 的壓力測試

▲ 最極限的 24 小時利曼耐力賽！Porsche 911 RSR 的壓力測試
▲ 最極限的 24 小時利曼耐力賽！Porsche 911 RSR 的壓力測試

2GameSome - 有車賞

2021-08-20 17:25:00

2020 年 9 月 20 日周日，下午 2 點 7 分，在利曼 24 小時耐力賽（Le Mans 24 Hours）現場，保時捷車手 Laurens Vanthoor 駕駛保時捷 911 RSR，轉進維修通道。最後一次進站，僅僅數秒鐘時間，Manthey 團隊為最大馬力為 515ps 的 92 號賽車加滿油，清潔擋風玻璃，更新補滿車手水瓶，車子便回到路面，六缸水平對臥引擎轟然咆嘯，恢復活力後離開維修站。Vanthoor 衝回 13.626 公里長的賽道上。油門直踩、奔向 Dunlop 彎，在後續的彎道路緣上保持衝勁，以最大加速度通過 Tertre Rouge 彎後，直奔第一個減速彎而去，接著剎車猛踩─如此不斷重複著。長達24小時的賽程中，保時捷 911 RSR必須在利曼賽道上承受極端壓力，讓因蘊高壓而生的科技成果，接受不留情面的殘酷考驗。

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雖然有三個車手接力獨立駕駛、互相分擔極其繁重的工作量，但車輛本身卻必須獨自承受世上最艱難的長距離比賽折磨。在利曼薩爾特賽道（Circuit de la Sarthe）上的激烈競爭，將車手與賽車尤其是後者，推向絕對極限。保時捷 FIA 世界耐力錦標賽營運總監 Alexander Stehlig 說明：「當然，我們的保時捷 911 RSR 就是為此而設計的，這款車正是為極限耐力賽而生。無論零組件設計或前期大量的測試，都是以達成這些挑戰為考量。因此我們花費大量功夫在模擬與測試，開發期間，透過各種平台與場地試跑，整合評估全車設計。理論上，要完成長達 24 小時的賽事不是問題，但有時候實際情形又可能有些不同。」

保時捷 GT 車隊資深性能工程師 Romain Gineste 表示：「我們的車款必須在比賽過程裡，應付約兩萬次換檔。別忘了：不是只計算比賽所需就夠了變速箱必須在每次練習賽和排位賽中也發揮作用。」在更前幾年，所有車隊都會在利曼耐力賽前的週五，換上全新的傳動系統，但自 2018 年起，整週比賽時所用的機械零組件都必須維持與賽前相同一組。Alexander Stehlig 說：「我們確實注意到這點，因為我們也必須時時關注團隊的工作量。零件會在預試後更換，並留在車上直到完成比賽。如此技師便能在賽前的週五，專注在必要的重點，在漫長比賽中發揮最佳水準。成果也清楚證明了這做法的價值，許多車隊也比照辦理。」

保時捷 FIA 世界耐力錦標賽營運總監 Alexander Stehlig。
保時捷 FIA 世界耐力錦標賽營運總監 Alexander Stehlig。
保時捷 GT 車隊資深性能工程師 Romain Gineste。
保時捷 GT 車隊資深性能工程師 Romain Gineste。
這樣的安排代表了保時捷 911 RSR 搭載的變速箱，必須經歷額外七千多次換檔，並且必須始終以彈指間完成的速度完美運作。在 911 的序列式 速變速箱中，換檔僅需 15 毫秒。如此一來，4.2 升水平對臥引擎具備的高扭力，便能讓魏薩（Weissac）出廠的賽車以幾乎毫無滯礙地全力衝刺。Alexander Stehlig 再解釋：「當前的 911 RSR 不像以前的車款，以氣動系統換檔，而是使用機電驅動，不只更加精確，最重要的是：更快。」Romain Gineste 笑道：「這方面的表現，因此非常優異。在 24 小時耐力賽期間，六缸引擎的火星塞大約完成 28,000,000 次點火，每一次都能轉化成極大化的推進力。」

煞車踩得晚的人能跑得更快更持久：這是保時捷為 911 RSR 開發煞車系統時的不敗金律。在利曼 24 小時耐力賽，每圈將有13次機會讓煞車系統發揮效用。當車手們衝向狹窄的彎道時，例如：著名的穆桑直道（Mulsanne straight）的兩大減速彎，或是進到穆桑彎道時，必須一次又一次地重踩煞車。整場比賽中，共須踩下約 4,000 次煞車踏板。煞車當下，煞車片及鋼製煞車碟的溫度飆升，超過攝氏 400 度，此時，先進的散熱系統介入，在數公尺距離內迅速冷卻系統。Alexander Stehlig 表示：「長達 24 小時的賽事，煞車的效能將被推往極限。但，整場比賽，我們的煞車僅需維修一次，證明煞車系統十分優異。」經驗豐富的工程師如他，必須排除任何可能的風險：「安全是我們的最高準則，至少須更換前軸煞車。由於零組件已預先裝配，更換時無須超過一分鐘時間。我們通常會運用如安全車階段更換煞車，避免影響比賽排名。」

911 RSR 上的水平對臥六缸引擎，經性能平衡（BoP）「馴化」後可達 515ps，但這並非是唯一利器，在利曼 24 小時耐力賽中，避震器必須承受多次重擊，卻沒有一絲明顯損傷。其力學設計默默吸收因路面不平整而產生的數千次振動。Romain Gineste 引用更令人印象深刻的數據說明：「行經路緣石的時候，減震系統被壓縮到極限再恢復的次數，每圈多達 20 次，減震系統在整個賽事中，總共吸收接近 7,000 次直接衝擊。」來自米其林的賽道胎吸收了部分的水平作用力。在賽道持續乾燥的情況下，處處是挑戰的 24 小時內比賽內，只能使用 60 個輪胎。當這場艱辛的耐力賽完成，所有零件的表現都達到要求，最佳的結果就是取得應有的獎勵：在利曼賽道上大肆慶祝。

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