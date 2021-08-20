「Volvo PHEV 雙能電動體驗展」全台巡迴起跑
國際富豪汽車除引進最新的 Volvo PHEV 雙能電動車型，而為讓更多民眾深入認識 Volvo PHEV 雙能電動先進且綠能的動力科技，特別舉辦 「Volvo PHEV 雙能電動體驗展」，自 8/20~8/22 台中站起跑，依序於 8/27~8/29 台南、9/3~9/5 台北及 9/10~9/12 新竹等地巡迴，活動除可近距離欣賞及試駕 Volvo PHEV 車款，還有特地從瑞典原廠空運來台的 PHEV SPA 展示底盤，消費者可以挑戰數位互動遊戲換取精美小禮，歡迎親子同樂共渡愉快週末時光。
2GameSome - 有車賞
2021-08-20 17:25:00
本次 PHEV 雙能電動體驗展特別從瑞典原廠空運一座 PHEV SPA 展示底盤，搭配 IA 機械手臂的掃描展演，讓參觀者能清楚認識底盤的重要功能，以及 Volvo PHEV 系統是如何智慧判別油電切換時機，應用到生活通勤的場景又能為油耗帶來多出色的表現。展區一旁的牆面以深入淺出的文字說明 Volvo PHEV 優勢，包含有別於其他品牌將電池置於車體正中央的目的，讓車體重心偏低，進而提升操控與反應，也可避免不幸事故發生時，電池受到車體擠壓或刺穿的風險，確保整體行車安全性；另一側的牆面將重達 700 公斤、由 6 顆電池模組串聯而成的 400V 鋰電池組拆開解密，說明 Volvo PHEV 智慧電池管理科技是如何讓電池模組在 15 年後仍能保有 70% 的電能容量。
活動現場除了一系列 PHEV 科技解密外，也透過寓教於樂的趣味互動體驗，引領在場大、小朋友瞭解PHEV 雙能電動的特性與優勢。參觀的朋友可在 PHEV 互動體驗區挑戰「動力極限挑戰賽」與「MILU GO!」兩款遊戲，挑戰成功將贈送原廠精美小禮物，每個場次再抽三位幸運玩家送出 VOLVO 殺菌光空氣清淨機 (市價 $2,940)。Volvo PHEV 雙能電動體驗展今日於台中首演，自 8/20~8/22 台中站起跑，依序於 8/27~8/29 台南、9/3~9/5 台北及 9/10~9/12 新竹等地巡迴，歡迎蒞臨現場，體驗 PHEV 的先進效能與節能。
Volvo PHEV 雙能電動體驗展活動時間、地點一覽：
活動日期
活動地點
活動時間
8/20~8/22
台中親家市政廣場
下午 13：00 至晚上 21：00
台中市西屯區市政北七路186 號
8/27~8/29
南紡購物中心
台南市東區中華東路一段366 號
9/3~9/5
大直美麗華
台北市中山區敬業三路 22 號
9/10~9/12
遠東巨城購物中心
新竹市東區中央路 229 號