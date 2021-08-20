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為防止變種病毒入侵，指揮中心加強邊境管制，自7月2日起每週都會對境外移入病例進行基因定序。醫療應變組副組長羅一鈞今於記者會指出，過去一週的境外移入個案基因定序中，總計發現有12例為Delta變種病毒感染者，其中有4人未接種疫苗，7人接種過2劑疫苗、1例接種過1劑疫苗，且有3名是接種2劑疫苗且已滿14天，屬於「突破性感染」的個案。
高端預約結果 總計59.9萬人完成預約
於今日中午12點截止的第六輪高端疫苗預約結果已出爐，發言人莊人祥公布最新數據，總計有59萬9613人完成預約，約佔符合資格人數66%。陳時中表示，目前高端尚有疫苗檢驗封緘中，預計會在適當時機加開預約，提供8月16日疫苗平台重啟之後，選擇高端的5萬人預約。莊人祥補充，這一次加開仍屬於第六輪，不排除在8月23日開放接種後同時進行，但會在8月29日之前接種完畢。
二級警戒是否再降 指揮中心未鬆口
國內疫情趨緩，媒體提問目前的二級警戒有無降級可能，陳時中表示雖然雙北仍持續有案例但已有減少，且疫調掌握準確，因此從中高風險往下降是可以期待的。有關長照機構的探視規定，也會隨風險等級調降而有所調整。至於其他相關的鬆綁措施，則會留待明日的記者會再行說明。
資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】本土確診新增6例 一週內境外移入12例Delta
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