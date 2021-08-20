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【新冠肺炎】本土確診新增6例　一週內境外移入12例Delta

【新冠肺炎】本土確診新增6例　一週內境外移入12例Delta
【新冠肺炎】本土確診新增6例　一週內境外移入12例Delta

健康醫療網

2021-08-20 17:31:00

【健康醫療網／記者黃子恩報導】中央流行疫情指揮中心今（20）日宣布，新增6例本土確診COVID-19案例，3例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月18日累計公布14,692位確診個案中，已有13,550人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.2％。對於國人關心的台電大樓群聚案，指揮官陳時中則特別說明，目前已檢驗2019人，皆為陰性。

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本週基因定序出爐　3例突破性感染

為防止變種病毒入侵，指揮中心加強邊境管制，自7月2日起每週都會對境外移入病例進行基因定序。醫療應變組副組長羅一鈞今於記者會指出，過去一週的境外移入個案基因定序中，總計發現有12例為Delta變種病毒感染者，其中有4人未接種疫苗，7人接種過2劑疫苗、1例接種過1劑疫苗，且有3名是接種2劑疫苗且已滿14天，屬於「突破性感染」的個案。

高端預約結果　總計59.9萬人完成預約

於今日中午12點截止的第六輪高端疫苗預約結果已出爐，發言人莊人祥公布最新數據，總計有59萬9613人完成預約，約佔符合資格人數66%。陳時中表示，目前高端尚有疫苗檢驗封緘中，預計會在適當時機加開預約，提供8月16日疫苗平台重啟之後，選擇高端的5萬人預約。莊人祥補充，這一次加開仍屬於第六輪，不排除在8月23日開放接種後同時進行，但會在8月29日之前接種完畢。

二級警戒是否再降　指揮中心未鬆口

國內疫情趨緩，媒體提問目前的二級警戒有無降級可能，陳時中表示雖然雙北仍持續有案例但已有減少，且疫調掌握準確，因此從中高風險往下降是可以期待的。有關長照機構的探視規定，也會隨風險等級調降而有所調整。至於其他相關的鬆綁措施，則會留待明日的記者會再行說明。



資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】本土確診新增6例　一週內境外移入12例Delta

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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