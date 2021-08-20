特企／「中悦ITC國際商貿中心」全台首座戶戶智能充電樁

豪宅品牌建商，八京建設，早於2013年起佈局深耕青埔，先後以「中悦八京」、「中悦栢軒」，履獲客戶認同。更以獨步業界、細膩貼心的「八京心好建築」為品牌理念，因應近年產業不斷升級、企業總部需求量大增，於桃園高鐵站前地王打造全台稀有頂尖科技豪辦「中悦ITC國際商貿中心」，除打造飯店級高檔公設外，更網羅最新智能科技，規劃各項防疫建材設備，以及戶戶安裝雲端智能充電樁，打造全台最具話題的頂尖科技豪辦。





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全球市場對綠能減碳經濟倡導，包括德國宣布2030年、英國2035年、法國2040年、日本2050年將禁止銷售燃油車，我國政府也在研擬時機點，未來停車場安裝充電樁需求將隨之暴增，本身是工程科班出生、打造豪宅商辦的中悦建設機構-八京建設總經理鄭桂林談到，未來戶戶有電動車已經是必然趨勢，而現階段普遍規劃兩種，一、預留線槽，但未裝設充電電源線與網路線，二、線槽與電源網路線皆設置但未裝設充電樁完成，而上述兩種方式皆不能解決未來每一戶購買任何電動車時，隨時能戶戶可充電，且自由選擇刷卡或電子付費機制。





八京建設總經理鄭桂林強調，公司以打造「八京心好建築」為品牌理念，秉持「取之於社會、善盡社會責任」的核心價值，堅持蓋好建築就必須為客戶設想周到，「中悦ITC國際商貿中心」戶戶停車位皆安裝雲端智能充電樁，引進Home World Noodoe「自動負載平衡技術」與「雲端管理系統」，在用戶較少時，充電椿以最高電流量進行充電，當用戶增多時，可動態調降電流量進行充電，在安全性為前提之下，將有限的電力極大化運用，且所有來賓車位也都全面設置雲端智能充電樁，賓客不論開哪一款電動車都可以使用，隨時充電完成雲端付費，堪稱全台最先進智能的科技豪辦。





八京建設總經理鄭桂林認為，雖然現有法規並未全面強制新建築地下室必須設置充電樁，但未來若新建案地下室都能全面設置完成，不只造福電動車主，同時也更帶動台灣國內電動汽車與周邊產業，更期許國內建築界共享盛舉，讓台灣建築與世界接軌。





「中悦ITC國際商貿中心」基地正對桃園高鐵站前特定區第一排，位居3800坪公園樹海首席，具備青埔核心地王角地優勢，搭高鐵約19分鐘接軌台北站前特區，企業主搭機出國往返亦快速便利，周邊集結IKEA旗艦店、Xpark水族館、華泰Outlet、新光影城、國泰旗下COZZI和逸飯店等進駐，以及桃園會展中心、亞洲矽谷創新研發中心、桃園市立美術館等大型建設陸續啟動，打造媲美信義計劃區的繁華商業大城，成為企業主爭相搶進的頂級商辦聚落。





「中悦ITC國際商貿中心」公設項目應有盡有，智能AI咖啡廳、國際視訊會議廳、國際多媒體會議中心、星空花園SKY Lounge、總裁果嶺區、智能洗車區等。全國首屈特別一提是地下室全區每戶與來賓停車位全部雲端智能充電樁安裝完成！





國際賓客進入時尚12米挑高迎賓大廳外，特別在四樓規劃「國際行政酒樓」餐酒區對外招租餐酒業者進駐，有如五星級飯店般的高檔服務，另外因應AI智慧時代來臨，特別打造「智能AI咖啡廳」引進全世界最頂尖的智能AI電器設備，打造全台唯一奢華科技頂級豪辦





不僅讓造訪賓客備感尊榮，更成功提升企業主與國際接軌門面。



