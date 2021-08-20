公司加薪卻「沒加本薪」！內行抖暗黑真相：找個名目而已

不少人進入職場後，除了考慮到工作內容與自身職涯規劃外，工作環境的薪資待遇、福利也是首要參考條件之一，若能順利穩定升遷或調高薪水，自然也會積極表現在工作上。日前就有一名網友提到，自己有位朋友第二次被公司調薪，不過相較起上次是加在本薪上，這次卻以津貼方式調整，好奇提問同時也掀起不少過來人討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

日前有名網友在PTT的職場版上提到，自己有個擔任公司會計的女生朋友被通知加薪，而這也是她進入公司後第二次被調高薪水，不過剛入職時她領的是「本薪38000+全勤2000」，一年後被調整到「本薪40000+全勤2000」；這次調薪卻是以「本薪40000+2000全勤+2000通勤伙食」的名義調整。

這就讓原PO與友人有些好奇，想知道被加薪時「沒被加在本薪」，反而是以津貼的名義發放有什麼原因，擔心之餘也好奇這麼做對勞工或公司來說的優缺點又在哪，「沒被加在本薪通常代表什麼？」。

▲調高薪資對不少上班族來說至關重要，薪資結構當然也讓人相當在意。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

話題曝光後掀起不少網友討論，其中就有許多知情人就認為有些公司分發年終會以「本薪」來算，加薪在津貼上就有些吃虧「加薪用津貼就很爛呀，獎金年終分發看本薪的話就有差了」、「有差，算是被公司吃豆腐了」、「年終績效獎金都有差」、「底薪影響了獎金/加班/勞健保/薪水保障」。

但也有網友勸慰「沒有太大差別，只是找個名目讓你合理加薪而已，不用想太多」、「伙食費是為了避所得稅，對你是好的」、「看公司規定，有公司調薪參考是看本薪的。反正其中的奧妙我們不可能知道的，除非你非常懂薪資結構，所以外國有些國家會明確規定，本薪：非本薪最低7:3」。（編輯：楊智傑）