政院稱五倍券比發現金成本低！時力搬綠營當年發言打臉

行政院擬發放5000元振興券，並稱發現金成本不見得比振興券低。繼國民黨與民眾黨呼籲發現金後，時代力量立院黨團也支持發放現金，並搬出2008年民進黨在野時發言，打臉民進黨堅持不發現金的說法。

我是廣告 請繼續往下閱讀

針對政院稱發現金成本比五倍券高，台北市長柯文哲昨日表示「講的人的智商檢查一下」，振興券是一次用，鈔票要壞掉才會換，這個是非對錯大家都很清楚，「你可以辯護，但不要找一看就不對的理由」。