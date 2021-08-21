首波提供 1.0 / 1.5 兩款 48 V 輕油電渦輪引擎　第 4 代 Škoda Octavia 將於 9/14

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全新第 4 代大改款 Octavia 最早於 2019 年 11 月登場，外觀擁有近似於全新 Scala 及小改款 Superb 的設計手法，車頭換上面積加大的直瀑式水箱護罩，原先的分離式頭燈組以 LED 導光條劃分出 2 個區塊延續，頭燈也可選配為全矩陣式 LED ，車側腰線與肩線相當流暢，車頂線條也較先前更低，營造更跑房車化的視覺感受，車尾採用 LED 導光式尾燈，尾門中央廠徽改以 ŠKODA 字樣橫列取代。尺碼部分，Limo 斜背車型長寬高為 4,689x1,829x1,470(mm) ，旅行車型高為 1,468mm ，軸距皆為 2,686mm 。
座艙方面第 4 代 Octavia 採用簡約而務實的設計風格，方向盤改為兩幅式多功能式樣，排檔桿也改為線傳式按鈕設計，儀表板提供 10.25 吋虛擬座艙，前擋風玻璃擁有全彩抬頭顯示器，中控台配備支援手勢控制的 8.25 吋或 10 吋螢幕，可聲控操作 Laura 數位助理。全車大量採用軟質塑料製作，搭配多色環艙氣氛燈，玻璃採用聲學降噪技術，車門具備投影迎賓燈，車內提供 USB Type-C 插座，此外也提供手機無線充電、三區獨立恆溫空調及支援按摩/通風功能的 Ergo 座椅作為配備選項。至於國內引進規格表現如何，還有待正式發表後才能揭曉。
安全防護方面，第 4 代 Octavia 具備多項 ADAS 先進駕駛輔助系統，包括預測式定速巡航系統、預測式行人暨自行車偵測系統、對向來車偵測系統、、交通警示系統、交通標誌識別系統及駕駛狀態監測系統等，此外也搭載二次碰撞預煞系統、離車警示系統及 9 具 SRS 輔助氣囊等，更首度導入可在預料撞擊將發生時，提前關閉所有車窗並束緊安全帶的 Crew Protect Assist 全車乘員防護系統，降低受傷程度。
動力配置與底盤方面，第 4 代 Octavia 採用與全新第 8 代 Volkswagen Golf 相同的 MQB 平台打造，在國內市場可以確認初期提供 1.0 eTSI 與 1.5 eTSI 兩款輕油電汽油動力，1.0 升車型方面 Limo 繳出 20.4km/L 的平均油耗數字，Combi 則為 18.6km/L；1.5 升車型 Limo 為 18.4km/L，Combi 則為 18.5 km/L。Octavia 目前現有車款已進入最後的銷售階段，具有諸多新科技應用的第 4 代車型早已備受車迷期待。而 7Car<小七車觀點>也將在 9 月初進行第 4 代 Octavia 的試駕，敬請關注後續追蹤報導。