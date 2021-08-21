暢銷貨卡化身超級毒蛇　Shelby American 推出 F-150 Super Snake

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Shelby America 針對現行販售的 Ford F-150 推出 Shelby Super Snake 運動性能化貨卡，提供雙門以及四門的選項供消費者選擇，兩款車型各限量 300 台。(左為 Shelby Super Snake Sport 雙門、右為 Shelby Super Snake 四門)這款由 Shelby 打造的 F-150 Super Snake 是與 FOX、Ford Performance 和 Borla 等合作夥伴開發，並於上周末在 Monterey Collector Car 嘉年華會登場。其外觀設計上取自於 Shelby Cobra、Ford Mustang Shelby 等經典車款的設計元素，換上極具肌理線條的空力套件，車頭採用 SHELBY 字樣蜂巢狀水箱罩搭配更向外延伸的保險桿，引擎蓋中央採用雙進氣孔隆起設計，結合降低車身懸吊、22 吋鋁圈、側裙、 Super Snake 條紋彩繪和徽飾，營造出相當霸氣且侵略的運動風格。
在內裝部分以黑色調為基礎，配有紅色車縫線、紅色 Shelby 字樣的刺繡、碳纖維飾板，同時儀表板、地毯與限量銘板也通通可以看見 Shelby 的字樣，打造出專屬個性風格。
Shelby Super Snake
Shelby Super Snake Sport動力表現方面，Shelby F-150 Super Snake 搭載 5.0L V8 Coyote 引擎，自然進氣版本最大馬力 395hp，若選擇機械增壓版本，則將透過高流量進氣濾芯、加大碳纖維進氣管、高性能鋁製水箱、高流量噴油嘴以及專屬 Borla 性能排氣系統，一舉將最大馬力提升至 775hp，可於3.45 秒內完成 0~96km/h 加速。