添增科技配備、全車系標配 Honda Sensing　第十代小改款泰規 Honda Accord 上市

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現行第十代 Honda Accord 最早於 2017 年登場，並於 2019 年進軍東協市場。隨著母廠於 2020 年在北美推出中期改款車型之際，此回泰國本田也很快的導入當地市場販售，並且透過更全面的科技配備來詮釋品牌旗艦車款的定位。
全新小改款 Honda Accord 在外觀方面換上更寬大的新款水箱罩，下氣壩中央設有 Honda SENSING 系統所需的雷達板，LED 頭燈造型有所修正，並強化照明範圍，LED 前霧燈面積較先前縮小。車尾部分，採用渦輪系統的 EL 車型採用不銹鋼雙排氣尾管點綴， e:HEV 混合動力車型則換上有藍色元素的廠徽與 e:HEV 標誌。輪圈方面，EL 車型上為 17 吋，在 e:HEV 車型上則為 18 吋，並配有後擾流板，並 e:HEV TECH 車型也添增 One-Touch 天窗。
內裝部分，導入雙區恆溫空調系統，e:HEV 油電版本還具備負離子空氣淨化功能，同時還有 7 吋 TFT 行車資訊幕、8 吋 Advanced Touch 觸控螢幕 (支援 Apple CarPlay 和 SIRI 語音命令系統)、8 向電動調整座椅、2 組記憶功能、兩個後面 USB 插孔、自動防眩後視鏡、無線充電等，同時車主可以透過 Honda CONNECT 手機應用程式，遠端監控車輛狀態與功能。
在安全表現方面，Honda Sensing 為全車系標準配備，包含 CMBS 碰撞緩解系統、ACC 含低速跟車功能主動跟車系統、LDW 車道偏移警示、車道維持輔助 LKAS、AHB 自動遠光燈調整等機能。
動力方面，EL 車型採用 1.5 升 TURBO 渦輪增壓汽油引擎，搭配 CVT 無段變速系統，最大馬力為 190hp、最大扭力 243Nm。油電車型則對應整合品牌形象改稱 e:HEV，透過 2.0 升 Atkinson-Cycle DOHC i-VTEC 4 缸 16 氣門結合 2 個電動馬達，包括一個發電電動馬達(Motor Generator)和一個用齒輪比自動變速器驅動車輪的電動馬達(Motor Drive)，透過可變電動系統 (E-CVT) 和鋰離子電池提供 215hp 最大輸出以及 315Nm 最大扭力，平均油耗表現達 24.4km/L。
國內市場方面，台灣本田在 2016 年推出的第九代小改款 Accord Hybrid 後，尚未導入第十代 Accord 販售，目前銷售 CR-V、HR-V、Odyssey、Fit 等車型。