添增個性與機能的跨界旅行車　Mercedes-Benz C-Class All-Terrain 新登場

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C-Class All-Terrain 外觀上與 C-Class Estate 保持一致，在 Avantgarde 等級的基礎上添增專屬套件，水箱罩換上霧銀單肋式造型，保險桿則換成造型更為運動化的設計，下方新增深色金屬下護板來保護車底；車側部分則導入黑色塑料輪拱，同時車身加高 4 公分增加離地間距，另外消費者也能選擇 17 吋~19 吋新式樣輪圈搭配全地形胎，輔以黑色側裙點綴，跨界感十分強烈；車尾部分採取原色料後保險桿設計，搭配專屬黑色飾條也更加彰顯與眾不同。
內裝部分與 C-Class 保持一致，中控台有著標準的 T 字造型，儀表板採用全新的 9.5 吋液晶儀表板呈現，中控台正中央設計了三個採用導角設計的矩形冷氣出風口，而下方的 11.9 吋第二代 MBUX 多媒體觸控螢幕則採用駕駛導向設計，偏向駕駛 6 度。而螢幕下方則是賓士車款一貫的隱藏式置物盒蓋設計。行李廂空間方面，標準狀態下有 490L 的表現，將後座收折後則可擴增至 1,510L。另外觸控螢幕也針對 All-Terrain 車型新增越野模式界面，可提供車輛傾斜度、下坡角度和轉向角，同時顯示地理坐標和指南針。
除了 ECO、COMFORT、SPORT 和 INDIVIDUAL 之外，All-Terrain 還具有另外兩種用於越野駕駛的 DYNAMIC SELECT 模式：OFFROAD 設計用於輕鬆的地形，例如土路、礫石或沙子，以及含 DSR (陡坡緩降) 功能的 OFFROAD+，適用於較大和陡峭的地形。
動力部分，C-Class All-Terrain 預計搭載 M254 2.0 升渦輪增壓四缸汽油引擎或 OM 654 M 2.0 升渦輪增壓四缸柴油引擎，兩款引擎都具備 48V 輕油電系統。全新 C-Class All-Terrain 預計將在慕尼黑車展登場，最快將於年底前於歐洲市場販售。