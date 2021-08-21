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添增個性與機能的跨界旅行車　Mercedes-Benz C-Class All-Terrain 新登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-21 19:55:40

隨著休旅車的興起，由旅行車延伸加高底盤的跨界車種也隨之受到越來越多追求個人風格消費者的喜愛。Mercedes-Benz 在 2016 年推出 E-Class All-Terrain 後，近日針對新推出的 C-Class Estate 延伸全新的 C-Class All-Terrain，車身離地高度加高 4 公分、全面標配 4MATIC 系統。

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C-Class All-Terrain 外觀上與 C-Class Estate 保持一致，在 Avantgarde 等級的基礎上添增專屬套件，水箱罩換上霧銀單肋式造型，保險桿則換成造型更為運動化的設計，下方新增深色金屬下護板來保護車底；車側部分則導入黑色塑料輪拱，同時車身加高 4 公分增加離地間距，另外消費者也能選擇 17 吋~19 吋新式樣輪圈搭配全地形胎，輔以黑色側裙點綴，跨界感十分強烈；車尾部分採取原色料後保險桿設計，搭配專屬黑色飾條也更加彰顯與眾不同。

內裝部分與 C-Class 保持一致，中控台有著標準的 T 字造型，儀表板採用全新的 9.5 吋液晶儀表板呈現，中控台正中央設計了三個採用導角設計的矩形冷氣出風口，而下方的 11.9 吋第二代 MBUX 多媒體觸控螢幕則採用駕駛導向設計，偏向駕駛 6 度。而螢幕下方則是賓士車款一貫的隱藏式置物盒蓋設計。行李廂空間方面，標準狀態下有 490L 的表現，將後座收折後則可擴增至 1,510L。另外觸控螢幕也針對 All-Terrain 車型新增越野模式界面，可提供車輛傾斜度、下坡角度和轉向角，同時顯示地理坐標和指南針。

除了 ECO、COMFORT、SPORT 和 INDIVIDUAL 之外，All-Terrain 還具有另外兩種用於越野駕駛的 DYNAMIC SELECT 模式：OFFROAD 設計用於輕鬆的地形，例如土路、礫石或沙子，以及含 DSR (陡坡緩降) 功能的 OFFROAD+，適用於較大和陡峭的地形。

動力部分，C-Class All-Terrain 預計搭載 M254 2.0 升渦輪增壓四缸汽油引擎或 OM 654 M 2.0 升渦輪增壓四缸柴油引擎，兩款引擎都具備 48V 輕油電系統。全新 C-Class All-Terrain 預計將在慕尼黑車展登場，最快將於年底前於歐洲市場販售。

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