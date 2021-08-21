Fuso 在台推出 Fuso United 共轉未來形象影片並發表「 Fuso 幣」電子錢包及「堅達 PRO 5 安全特

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台灣戴姆勒亞洲商車 (DTAT) 王立山執行長。「Fuso 幣」將在今年 9 月於「FUSO COIN LINE 官方帳號」正式上線，為商用車界首創的電子錢包，屬於不限於車主使用的點數累積回饋機制，消費者加入該帳號即可成為會員，還可獲得 100 個 Fuso 幣，當月壽星可領取 100 個 Fuso 幣，接下來 Fuso 或在此帳號與會員互動，或舉辦線下活動，完成相關任務便可賺取點數，用於品牌精品兌換或保養維修服務。
本次推出的「堅達 PRO 5 安全特仕車」，總重為 5 噸，全車系標準配備「7 吋大螢幕行車視野輔助」、「BSD 盲區偵測」及「LCA 車道變換警示系統」等安全功能，另外在框式貨床車上還搭載「原廠防捲入裝置」，有意購入的消費者可向裕益汽車洽詢。
除此之外，今年邁入第四屆的 Fuso Hero 風雲英雄榜徵件活動，也於今日正式展開，分為：創業或經營事業有成的「卓越共轉組（個人組）」、從事台灣傳統經典技藝或特殊趣味行業的「傳藝共轉組（個人組）」以及親友或好友合作協力，為社會公益努力，創造商業及社會價值的「親友共轉組（團體組）」共 3 個組別，全國 Fuso 車主可報名參加「2021 FUSO HERO風雲英雄榜全民共選」。