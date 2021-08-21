頂級尊榮感、新台幣 1,132 萬元起　Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 在台亮相

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全新 Mercedes-Maybach S-Class 國內建議售價為新台幣 1,132 萬元起，預計最快今年 10 月可到港並開始交車。作為 Mercedes-Benz 旗下豪華子品牌，Mercedes-Maybach 於 2015 年推出的 Mercedes-Maybach S-Class，在全世界銷售逾 60,000 輛，成功奠下頂級豪華房車市場的基礎。隨著新一代 W223 S-Class 的問世，新款的 Mercedes-Maybach S-Class 也於同年推出，並在今年 8 月正式抵台。國內建議售價為新台幣 1,132 萬元起，預計最快今年 10 月可到港並開始交車。
Maybach 品牌自 1921 年 Maybach W3 問世至今已有 100 年的歷史。
Mercedes-Maybach 品牌目前在國內提供 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 以及 Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 提供層峰買家選擇。
直柵式鍍鉻水箱護罩為 Maybach 車款獨有的標誌特徵。外觀方面，Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 在車頭配置具有 Maybach 字樣的直柵式鍍鉻水箱護罩，搭配保險桿大面積進氣口，引擎蓋加入鍍鉻線條，頭燈為多光束智慧型數位式樣，車側擁有獨立於 C 柱後方的三角窗，足踏 20 吋 Maybach 五輻式鍛造輪圈，車尾配置雙層設計鍍鉻保桿與排氣尾飾管。車色部分，Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 可選擇 10 種銀粉漆及 5 種特殊漆，另外還可選擇全球限量生產供應，由工匠費時 1 週手工噴塗的 10 種專屬雙色漆。
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 車頭前保險重新設計，運用網狀氣壩與鍍鉻環框營造出專屬的奢華風格。
引擎蓋重新設計，於中央處加入一道隆起並以鍍鉻飾條點綴。
20 吋 Maybach 五輻式鍛造輪圈。
Maybach 車款在 C 柱上都鑲上專屬廠徽表明身分。
新世代的 Maybach 車款已不再使用 Maybach 立標，全數採用三芒星的識別。內裝方面，Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 配備具有專屬 Maybach 介面的 12.3 吋 3D 儀表板、Nappa 真皮方向盤、主動環景式內裝照明，搭配直立式 12.8 吋 OLED 高畫質觸控螢幕，並結合 AR 擴增實境導航及抬頭顯示器，座椅採用 Nappa 真皮包覆，後座可選擇三人沙發式座位或獨立雙座位，另外也標配 MBUX 後座視聽娛樂系統、MBUX 智能控制、後座安全帶推送裝置、手勢控制功能、禮車套件及伸展型座椅，座椅傾倒最多達 43.5°。消費者還可選配 31 具揚聲器 Burmester® 高階 4D 環場音響系統，座椅將內建 8 支聲波傳感器。
全車採用豪華 Nappa 真皮包覆，搭配直立式 12.8 吋 OLED 高畫質觸控螢幕 (圖為選配木質/真皮多功能方向盤)。
專屬 Maybach 介面的 12.3 吋 3D 儀表板。
方向盤下方印有 Maybach 字樣。
油門與剎車踏板採用專屬的 Maybach 樣式。
展示車輛選用獨立雙後座套件，搭配 Maybach 專屬雙色車漆-鐵黑/科技銀選配價為新台幣 76 萬。
後座全面搭載 MBUX 後座視聽娛樂系統及 MBUX 智能控制。
後座手機支架(附無線充電功能) 選配價新台幣 3.8 萬元。
安全帶插扣提供 LED 光源點綴，在細節之處也能享受到豪華房車的細膩感。動力配置方面，Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 採用 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎搭配 48 V 輕油電系統，於 5,500 時可輸出 503 hp (48V +20 hp) 最大馬力，於 2,000∼4,500rpm 時可輸出 700Nm 峰值扭力，搭配 9G-TRONIC 9 速手自排及 4MATIC 四輪驅動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.8 秒完成，極速為 250km/h。
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 採用 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎搭配 48 V 輕油電系統，於 5,500 時可輸出 503 hp (48V +20 hp) 最大馬力，於 2,000∼4,500rpm 時可輸出 700Nm 峰值扭力。駕馭表現方面，Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 標準配備後軸轉向系統及 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統，可透過 48V 電控液壓避震器進行主動彎道側傾功能，預先掃描前方道路起伏，做出懸吊支柱調整，消弭小碎震。除此之外也具備 Maybach 駕駛模式，透過二檔起步方式來改善乘坐品質。
從此次發表的 Mercedes-Maybach S-Class 可以清楚感受到原廠工匠對於車輛每一吋細節的堅持，造就出比一般 S-Class 還要更加內斂的奢華風範，滿足金字塔買家的尊榮需求。