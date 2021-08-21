年輕動感取向　Genesis GV60 純電休旅新登場

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全新 Genesis GV60 是 E-GMP 模組平台第三款車型，外觀上採用家族化的"Athletic Elegance"設計特徵，加入轎跑化的 CUV 風格，同時以最小的數字"60"來命名強調入門且年輕化的定位。車頭方面採用雙排設計的四眼 LED 頭燈，加強寬大的車身形象。燈組下方的大型氣壩則使用網格狀設計來突顯運動化的印象。GV60 也是首款將廠徽設計在引擎蓋上的車款，採用更平面化的 Guilloche 圖案，厚度比起現有標誌減少了將近 80%。
來到車側，車頂採用流線型的線條設計，C 柱方面加入從擋風玻璃流向車窗鍍鉻線條，突顯 EV 的形象，同時搭配超大的 21 吋胎圈設計，整體視覺感受相當飽滿。此外，當側邊的電子後視鏡攝影鏡頭偵測或者智慧鑰匙接近車輛時，隱藏式把手也會自動向外突出。
車尾部分，雙排組合的 LED 尾燈與車頭相呼應，尾門上也設計一組固定式尾翼，後保桿相當立體圓潤，並整合了雷達、倒車燈與方向燈。
進入車內，GV60 最顯著的莫過於位在中央鞍座上的 Crystal Sphere 水晶球形電子排檔裝置，當車輛熄火時會散發出光源，啟動車輛後則會選轉切換成排檔旋鈕，而大型懸浮式液晶螢幕整合儀表板與多媒體系統，加上兩側的後視鏡監看螢幕，大幅度提升車內科技感受。此外，水晶球形、喇叭蓋、車門把手和後視鏡調節鍵均採用了圓形處理，增進車內設計上的整合度。
動力方面官方未透露，不過據 Ioniq 5 與 EV6 的經驗，有望搭載 58kWh 或 72.6kWh 兩款電池容量，具備 470~480 公里的最高續航里程表現。