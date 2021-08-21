氫燃料電池休旅車　BMW iX5 Hydrogen 將在 2021 IAA 慕尼黑車展登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，iX5 Hydrogen 換上藍色點綴邊框網狀雙腎型水箱護罩，右側加入 i 銘牌訴說其隸屬於電動車家族的身分，保險桿下氣壩亦採用網狀格柵，頭燈內部加入藍色飾條，車側足踏 22 吋鋁合金輪圈，車尾在保險桿下方配置藍色擴散器。
內裝方面，iX5 Hydrogen 在排檔頭、車輛啟閉按鈕及安全帶外緣等處施以藍色點綴，門檻換上 Hydrogen Fuel Cell 字樣金屬踏板，座艙飾板中也加入 Hydrogen Fuel Cell 字樣，在車載系統中也提供專屬於氫燃料電池動力車型的資訊顯示功能。
動力配置方面，iX5 Hydrogen 採用第五代 eDrive 電能驅動系統，在前後軸各裝有 1 具電動馬達，可輸出 374hp 綜效最大馬力，而燃料電池系統則是與 Toyota 合作開發而來，透過 2 個安裝於燃油版 X5 車型之變速箱與傳動軸位置，且壓力達到 700 bar 的儲氣槽來裝載最高 6 公斤的氫氣，並將氫氣與氧氣進行化學作用來產生最高 125kW 的功率。
BMW 將視 iX5 Hydrogen 所收到的反應，以及基礎設施的完備程度，來決定是否將 iX5 Hydrogen 投入大量生產作業，與現有的 i3、iX3、i4 及 iX 等純電動車款一同構成零排放產品陣容。