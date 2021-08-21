輔助你考駕照　Gogoro 推動「考照神器」貼心服務

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Gogoro 更特別開設考照神器筆試練習網站，收錄 2021 年最新版交通部公路總局機車筆試題庫，考生可反覆進行練習，模擬考完之後還可以即時查看結果，並由網頁提供解析參考，讓考生加深記憶。配合考照神器練習網站上線，Gogoro 也宣布只要於 10/31 前挑戰線上筆試精選必考 50 題，留下資料便能獲得 Gogoro VIVA MIX 智慧電動機車抽獎機會、限量型速 S 摺扇、收到購車加碼送復古騎士安全帽等優惠措施。
除了考照神器筆試練習網站之外，Gogoro 亦提供考生可預約 Gogoro 全車系智慧電動機車，在有普通重型機車駕照的朋友陪同下，取車至主管機關及各縣市政府公告之練習場地，進行 3 小時「免費」的深度路考練習，當然在 10/31 前預約並完成取車練習者，也有機會參加 Gogoro VIVA MIX 智慧電動機車抽奬的資格。
根據交通部公路總局資料顯示， 2019 年與 2020 年普通重型機車筆試報考的總人次為 55.3 萬人、參與路考的總人次為 81.1 萬人，顯見騎車考照有一定的剛性需求在。當然除了幫助考生獲取駕照之外，Gogoro 也與台北市交通局共同推廣宣導駕駛學習課程，鼓勵民眾在考照前能先透過駕訓班，學習正確駕駛習慣、交通規則及養成防禦駕駛之觀念，共同推進行車安全。