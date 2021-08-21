強化 EyeSight 系統並精進內外　第五代小改款 Subaru Forester 正式於日本上市

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外觀方面，日規第五代小改款 Forester 導入 BOLDER 設計語彙，車頭換上重新設計的燈組、水箱罩及保險桿，使立體線條更為明顯，Touring 足踏 17 吋銀色鋁合金輪圈，X-BREAK 除了搭載專屬橘色細節套件及車頂架外，輪圈升級為槍黑色烤漆並增加 6 眼式圓形 LED 前霧燈，Advance 搭載 18 吋銀黑雙色切削鋁合金輪圈，並增加後保險桿銀色下護板，Sport 輪圈升級為槍黑色烤漆並增加 3 眼式矩形 LED 前霧燈。
內裝方面，日規第五代小改款 Forester 並無顯著更動，Touring 車型配備掃描範圍與精準度提昇的新版 EyeSight 系統、雙前座電熱椅、恆溫空調、Keyless/Push Start 及行人防護氣囊；X-BREAK 車型座椅採用防水聚氨酯材質搭配橘色縫線，後座外側座椅具備電熱功能，也配備行李廂防水墊；Advance 車型配備雙前座 8 向電動調整座椅、金屬踏板、EyeSight Safety Plus、DMS 智能駕駛警示系統 (升級手勢觸控功能)，座椅採用黑色或棕色 Nappa 真皮搭配銀色縫線，Sport 車型採用 Ultra suede/皮質混搭座椅。
動力配置方面，日規第五代小改款 Forester 除 Sport 車型外均採用 FB20 2.0 升水平對臥 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 e-BOXER 油電複合動力，引擎最大馬力 145ps，馬達最大馬力 13.6ps，引擎最大扭力 19.2kg-m，馬達最大扭力 6.6kg-m，原廠依據 WLTC 標準測出 14km/L 的平均油耗數字，至於 Sport 車型則採用 CB18 1.8 升水平對臥 4 缸 DIT 渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 177ps，峰值扭力 30.6kg-m，原廠依據 WLTC 標準測出 13.6km/L 的平均油耗數字，全車系均配置 SAWD 對稱式全時四輪驅動系統、Lineartronic CVT 無段變速系統及 X-MODE 雙模式動力控制系統。
第五世代 Forester 車系最早於 2018 年 6 月登場，國內總代理選在同年 8 月 7 日進行亞太區首發，經過約莫 3 年的時間原廠推出日規小改款車型，海外市場的小改款預料也會在不久後推出，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請關注。