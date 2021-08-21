邁向主流市場新利器　全新 Mahindra XUV700 登場

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Mahindra XUV700 為品牌首款採用最新廠徽的新車，車頭一樣擁有 Mahindra 慣有的直鋪式鍍鉻飾條設計，頭燈採用 LED 光源， LED 日行燈再向下延伸形成 C 字形的結構，看起來格外醒目也更具精神。車側部分採用了彈出式的門把設計，車身線條也較過往更加俐落。車尾則採用箭矢型 LED 尾燈，搭配銀色護板與多層次的尾門結構，讓整體的輪廓更具現代化。
座艙部分，Mahindra XUV700 提供 5 人或者 7 人座設定，並導入雙 10.25 吋全數位化儀表板和支援 Amazon Alexa 語音助理多媒體系統，並加入 Zip、Zap、Zoom 和 Custom 四種駕馭模式，以及 12 具喇叭 Sony 音響系統，車主甚至可以透過專屬手機 App 進行遠端遙控空調、引擎啟閉等功能項目。同時像是時下主流的 ACC、HBA、TSR 等 ADAS，成為有史以來科技含量最高的車款。
動力表現部分，Mahindra XUV700 將提供兩種，其中一款為 2.0 升 4 缸渦輪汽油 mStallion 引擎，在 5000 rpm 時可以產生 197hp 最大馬力，在 1750 至 3000 rpm 時產生 380 Nm 峰值扭力，並搭配 6 速手動或 6 速自排。
另一款為 2.2 升 4 缸 mHawk 渦輪柴油引擎，具備兩種輸出表現，低輸出版本在 3750rpm 產生 153hp，在 1500 至 2800rpm 提供 360Nm 最大扭力，僅搭配 6 速手排變速箱。而另一款高輸出版本同樣提供 6 速手排或 6 速自排，在 3500 rpm 時產生 182hp 最大馬力，手排車型 1600 至 2800 rpm 最大扭力為 420 Nm，而換上 6 速自排與 AWD 系統，則在 1750 至 2800rpm 時提供 450 Nm 最大扭力。