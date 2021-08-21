絕美日系上空座駕　Lexus LC 500 Convertible 試駕

新在哪裡？

●Lexus 旗下第三款敞蓬作品 (前兩款為 SC 430 及 IS 250 C/IS 300 C/IS 350 C)

●Lexus 第一款軟頂敞蓬車

●頂篷設計傳承 Takumi 職人工藝思維，採四層式隔音制震

●頂篷以鋁、鎂合金材質打造輕量化機構，50km/h 內需 15 秒可開篷，關蓬則需 16 秒

●Open-air Control 智慧型空調管家，開篷瞬間立即調整空調至最佳狀態

●首次搭載頸部加熱系統，可搭配座椅與方向盤加熱功能

●配備可變排氣閥門，以及引擎聲浪響鳴器

●搭載 ANC 主動降噪系統，可過濾引擎雜亂音頻，保留排氣聲浪

●較 Coupé 多出鋁合金強化裝置與車身抑震拉桿

●原廠針對 AVS 可變阻尼、轉向、剎車系統進行優化調教

●8 吋 TFT 單環動態數位儀表板搭配 HUD 多功能抬頭顯示幕

●Lexus Safety System+ (LSS) 主動式安全防護系統及 8 具 SRS 氣囊

●引擎蓋具備 PUH 行人撞擊緩衝機制

●車重較 Coupé 重 LC 500 增加 95 公斤為 2,055 公斤。

●車高較 Coupé 高 5mm 為 1,350mm

●最低距地高較 Coupé 低 2mm 為 131mm

●最小迴轉半徑較 Coupé 多 0.1 公尺為 5.4 公尺

●風阻係數較 Coupé 多 0.1Cd 為 0.34Cd

●0-100km/h 加速較 Coupé 慢 0.2 秒為 4.9 秒

●平均油耗較 Coupé 差 0.6km/L 為 7.4km/L

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× LC 500 Convertible 採用 8 吋 TFT 運動化數位儀表板，圓形飾環往右移動可呈現更多行車資訊，調整駕駛模式也可改變環內顏色與指針樣式。

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× 下方為 Mark Levinson® Reference Surround 音響的 DVD 讀取機。

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