絕美日系上空座駕　Lexus LC 500 Convertible 試駕

●Lexus 旗下第三款敞蓬作品 (前兩款為 SC 430 及 IS 250 C/IS 300 C/IS 350 C)
●Lexus 第一款軟頂敞蓬車
●頂篷設計傳承 Takumi 職人工藝思維，採四層式隔音制震
●頂篷以鋁、鎂合金材質打造輕量化機構，50km/h 內需 15 秒可開篷，關蓬則需 16 秒
●Open-air Control 智慧型空調管家，開篷瞬間立即調整空調至最佳狀態
●首次搭載頸部加熱系統，可搭配座椅與方向盤加熱功能
●配備可變排氣閥門，以及引擎聲浪響鳴器
●搭載 ANC 主動降噪系統，可過濾引擎雜亂音頻，保留排氣聲浪
●較 Coupé 多出鋁合金強化裝置與車身抑震拉桿
●原廠針對 AVS 可變阻尼、轉向、剎車系統進行優化調教
●8 吋 TFT 單環動態數位儀表板搭配 HUD 多功能抬頭顯示幕
●Lexus Safety System+ (LSS) 主動式安全防護系統及 8 具 SRS 氣囊
●引擎蓋具備 PUH 行人撞擊緩衝機制
●車重較 Coupé 重 LC 500 增加 95 公斤為 2,055 公斤。
●車高較 Coupé 高 5mm 為 1,350mm
●最低距地高較 Coupé 低 2mm 為 131mm
●最小迴轉半徑較 Coupé 多 0.1 公尺為 5.4 公尺
●風阻係數較 Coupé 多 0.1Cd 為 0.34Cd
●0-100km/h 加速較 Coupé 慢 0.2 秒為 4.9 秒
●平均油耗較 Coupé 差 0.6km/L 為 7.4km/L
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Lexus LC 車系的歷史，可追溯至 2011 年起 Lexus 以 950A 作為代碼進行開發的一項計畫，2012 年底特律車展推出由美國加州 CALTY 設計中心操刀的 LF-LC 概念車，2013 年 1 月起設計作業轉移至日本愛知 Toyota 技術中心，2014 年上半年定調造型，2016 年 1 月正式發表量產版本LC 500 Coupé，2 月日內瓦車展新增油電版本 LC 500 h Coupé，2017 年 3 月開始量產，製造地點與 Lexus LFA 同為 Toyota 日本元町(Motomachi) 工廠，2019 年底特律車展發表 LC 500 Convertible 概念車，量產版本於同年洛杉磯車展發表。
國內市場方面，總代理和泰汽車於 2017 年 2 月 21 日展開接單，2017 年 5 月 23 日正式上市，Convertible 車型則於 2020 年 8 月 18 日上市，建議售價為新台幣 588 萬元起。
外觀方面，LC 500 Convertible 造型與標準版大致相同，選用可減少皺摺並降低風切聲的特殊布料來製作四層式軟蓬，在提供上空機能之餘，確保了車體造型的流線感，軟蓬提供米色、黑色及藍色等選項，於車速 50km/h 以內可進行啟關，開蓬需時 15 秒，關蓬則為 16 秒，作動時還會在儀表板螢幕上以動畫顯示進度。尺碼部分，LC 500 Convertible 的車身長寬高為 4,770x1,920x1,350(mm) ，軸距則為 2,870mm。
LC 500 Convertible 的車身尺碼長寬高為 4,770x1,920x1,350(mm) ，軸距則為 2,870mm。
軟蓬於車速 50km/h 以內可進行啟關，開蓬需時 15 秒，關蓬則為 16 秒。
車尾相較於 Coupé 多出行李廂蓋中央的第三煞車燈。
車頭配置 Spindle Grille 紡錘式水箱罩，毫米波雷達整合於廠徽之中。
遠近雙模式 LED 頭燈與銀色飾框結合，下方設有頭燈清洗器，方向燈位於保險桿中，L 形日行燈則向水箱罩延伸。
LC 500 全車系配置鍛造鋁圈，配胎為前 245 / 40 RF 21 後 275 / 35 RF 21 的 Michelin Pilot Super Sport 失壓續跑胎，煞車採用前六後四活塞卡鉗搭配通風碟盤。
車外門把採用隱藏式設計，內部嵌入 Lexus 廠徽。
尾燈外部加入銀色飾框與頭燈呼應，燈具內部採用鏡像反射結構設計，使 L 型導光條散發出光暈。
內裝方面，LC 500 Convertible 也維持與標準版相同設計，枕頭上方具有 L 字樣，座位後方配置聚碳酸酯迴風板，可在開蓬狀態時確保氣流平順通過，降低噪音，也可使氣流對乘員的干擾大幅降低，提昇舒適性，此外在開蓬狀態也具備虛擬聲浪，又配置 ANC 主動噪音控制系統，音響還可依照敞蓬啟閉狀態自動調整音場，更導入可依照敞蓬啟閉而自動調整溫度、座椅加熱、頸部加熱及方向盤加熱等機能的 Lexus Climate Concierge 空調系統，營造更豪華的乘坐質感。
LC 500 Convertible 的座艙以真皮、縫線及緞面鍍鉻金屬材質勾勒豪華氛圍。
LC 500 Convertible 採用 8 吋 TFT 運動化數位儀表板，圓形飾環往右移動可呈現更多行車資訊，調整駕駛模式也可改變環內顏色與指針樣式。
HUD 多功能抬頭顯示幕直接投影於前擋風玻璃當中，顯示羅盤、車速、轉速、檔位及導航等資訊。
三幅式方向盤採用真皮包覆，支援四向電動調整，可與座椅記憶功能連動，後方設有鎂合金材質換檔撥片，LC 500 Convertible 更享有加熱功能。
駕駛模式切換旋鈕設於儀錶板右方，可選擇 ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+ / CUSTOM 等模式。
中控台配置多功能資訊整合系統附 10.3 吋高畫質 IPS 螢幕，內建原廠中文衛星導航，支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結，然而操控上需藉由為於中央鞍座的 Remote Touch 介面，而無法直覺式以觸控使用，較為不便，一旁設有精緻的石英鐘。
手套箱開啟按鈕整合於緞面鍍鉻金屬材質飾板中，質感出色。
雙區恆溫空調的操作按鈕與飾板結合，表面無文字或圖案，使用上需對照上方螢幕，LC 500 Convertible 享有專屬的 Open-air Control 智慧型空調管家，可主動偵測頂篷啟閉狀態，依據光線、車外溫度及車速等因素來自動調整座椅溫度與出風量。下方為 Mark Levinson® Reference Surround 音響的 DVD 讀取機。
中央鞍座整合線傳式排檔桿與 Remote Touch 操作介面，敞蓬開關隱藏於右下角飾蓋中。
掀起飾蓋後，可見到左側為敞蓬開關，向下撥動可開蓬，向上則為觀蓬，操作時需持續按壓至完成為止，右方則為所有車窗單按式開關。
中央扶手掀起後可見到植絨的置物空間，內部提供 2 組 USB Type-A 插座、AUX IN 插座及 12V 電源插座。
LC 500 Convertible 可受訂引進雙前座 Semi-Aniline 頂級真皮+QUOLE® 豪華真皮包覆座椅，支援電動多向調整、電動腰靠、冷熱通風及駕駛座 3 組記憶功能，支撐度與包覆性均屬上乘。
雙前座頭枕後方設有 Lexus 廠徽。
門板上設有門鎖指示燈。
後座可承載 2 名乘客，腿部與膝部空間表現對於成人來說顯得侷促。
後座中央配置 Mark Levinson® Reference Surround 音響的重低音揚聲器。
車室後方迴風板位於後座椅背上方，採用固定式的玻璃設計，無需自行拆裝。
附表為本站實測之座艙空間數據。
LC 500 Convertible 的行李廂標準置物空間受限於頂蓬收納機構的限制而僅有 149 公升，開口高度也因造型而來到 83 公分，然而內部寬度達 140 公分，放置 1 組高爾夫球袋應不成問題。
掀起行李廂底板後可見到電瓶及保險絲盒均後移至此，改善車身前後配重表現。
安全防護方面，LC 500 Convertible 標準配備 8 具 SRS 輔助氣囊及 Lexus Safety System+ 主動式安全防護系統，帶來 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統、PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助、AHB 智慧型遠光燈自動切換系統、LDA 車道偏離警示系統、RCTA 後方車流警示系統、BSM 盲點偵測警示系統、DSC 檔位誤入動力限制系統等機能，LC 500 Convertible 還配備主動式防滾架，確保翻覆時乘員頭部的安全。
為本站實測之行李廂空間數據。
LC 配備 PUH 行人撞擊緩衝機制，當系統偵測到引擎蓋撞擊行人時，引擎蓋後方將立即彈升約 70mm，減輕行人頭部傷害。
動力配置方面，LC 500 Convertible 與 LC 500 標準車型同樣採用 5.0 升 V8 ，於 7,100rpm 時可輸出 477ps，於 4,800rpm 時可輸出 55kg-m 峰值扭力，搭配 DirectShift 10 速自排變速箱與後輪驅動。為了彌補敞蓬機構所帶來的重量及車體剛性的流失，Lexus 透過新增的輕量化鋁合金及鋼樑使剛性加以強化，又搭配高性能阻尼與專屬的底盤調校設計，原廠宣稱操控俐落程度不下於標準版 LC 500，車重也僅較標準版 LC 500 增加僅 80 公斤為 2,040 公斤。
LC 500 Convertible 標準配備 Lexus Safety System+ 主動式安全防護系統。
開著 LC 500 Convertible 上路，首先將頂蓬掀起，5.0 升 V8 引擎在加速時相當帶勁，聲浪也十分渾厚悅耳，變速箱換檔邏輯以平順為主，多達 10 速的設計使巡航轉速降低，如需超車則可迅速退檔，雖無渦輪增壓的猛爆，但自然進氣線性的反應卻在當今的車壇日趨難尋。
操駕感受方面，LC 500 Convertible 採用的 GA-L 模組化平台前後多連桿懸吊系統，在路感回饋上沉穩而舒適，標準配備的 AVS 可變阻尼避震系統支援 650 段阻尼係數調整，日常代步與熱血操駕需求，轉向反應精準而不急躁，VDIM 車輛動態整合管理系統更使過彎性能進一步提昇，車身剛性也未因敞蓬設計而顯得不足，整體調性成熟。
LC 500 Convertible 的到來，成為當前 Lexus 旗下最頂尖的代表作品，集合了品牌造車工藝，也直接與歐系競爭對手抗衡，在設計上獨樹一幟，內裝也展現出巧思，帶給國內豪華敞蓬車愛好者們日系的美型選擇。