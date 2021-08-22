全新第二代 DFSK Glory 580 外觀造型曝光

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外觀方面，全新第二代 Glory 580 換上更俐落的設計風格，車頭配置大面積水箱罩，搭配連貫式 LED 導光條頭燈組，前保險桿兩側通風口加入紅色飾條點綴，引擎蓋加入 Fengon 字樣，車側在前葉子板與前門間加入飾條，車頂配置行李架，足踏多幅式鋁合金輪圈，D 柱採用類懸浮式設計，車尾配置橫貫式 LED 燈組，包覆於尾門當中，後保險桿設有掀起尾門後啟動的第二燈組，下方配置排氣尾管飾框。
全新第二代 Glory 580 在動力配置方面預計會延續現有的 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 CVT 無段變速系統，可輸出 184hp 最大馬力，配備部分預計會搭載全景電動天窗、感應式電動尾門及 360 度環景影像系統等。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興日前發表金穩發單廂小貨車的改款新車「金穩發 S2.5t」及穩發一廂半小貨車的歐六改款新車，同時推出「防疫挺頭家」優惠專案，購買全車系舊換新再省 5 萬，購買雙廂大穩發 S2.5t 贈「車內空氣清新機」，全車系在本月底前訂車再送價值新台幣 1 萬元配件(配件折抵依經銷商配件為主)，全國展示中心提供到府賞車試乘服務。