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逐步增加工作量不必一步到位 找回疫情前的上班樂趣
以居家上班為例，台北慈濟醫院臨床心理師潘奕瑄指出，「解封後仍須持續防疫工作」、「生活步調回到以往的規律與緊湊」、「人際互動的增加」以及「彌補防疫期間累積的工作」，將是之前在家上班的民眾可能的壓力源。歷經兩個月的居家生活，得知要返回公司辦公的當下，相信多數人的第一個念頭一定是「不想上班」，因為在家上班的環境遠比公司來的輕鬆、自由，因此心情調適非常重要。對此，建議從下列四點著手，漸進式找回生活步調：
1.允許過度期：不必要求自己一步到位，立刻回到疫情前的高強度工作狀態。試著逐步增加工作量與緊湊度，以免因高度期待造成更多挫折和壓力。
2.訂定適應計畫：孩子開學要做收心操，成人同樣需要準備。除了穩定作息外，無論工作或生活時間都建議預留彈性，並善用筆記自我提醒，預先知道幾天後的排程，以做足心理準備。
3.找回過去樂趣：在家工作輕鬆又有便利性，返回公司和校園同樣也有好處。民眾可試著找回疫情前的上班樂趣，如跟同事團購、聊天等，讓心態調整更順利。
4. 適時放鬆：隨時觀察自己的心理狀態，壓力太大時要適時減壓，安排能讓自己放鬆的活動，如冥想、聽音樂、閱讀、禱告、照顧植物等。
通常1、2周內可適應 若焦慮持續數周應求助
潘奕瑄提醒，緊張、焦慮是生活步調改變時的正常情緒反應，一般而言，人們能在一、二周內適應，但若超過數周仍存有高度焦慮、擔憂的心情或出現生理反應，如疲勞、腸胃不適、頭痛、肌肉痠痛等，且嚴重至影響生活，就建議尋求專業協助，適時調整身心與步調，才能健康迎向疫情後時代。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 找回疫情前的上班樂趣 這4步驟找回生活步調
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