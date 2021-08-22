Toyota Corolla Cross No.023 ---- AHB 自動遠光燈系統

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適逢消費者購車安全意識抬頭，Toyota Safety Sense (TSS) 主動式安全防護系統為 Toyota 目前旗下新世代車款應用的主力配備，該配備能夠在夜晚行車時，輔助駕駛進行遠近光燈的調整，適時補足前方的亮度，減少駕駛的肢體動作，讓精神更集中進而加強行車安全。
經過長時間實際使用，編輯部一致認為 Corolla Cross 所搭載的 AHB 系統作動敏銳，夜間行駛於光源較不足的巷弄當中，AHB 系統通常在駕駛反應前便會適時主動打開遠光燈，提供更寬廣的照明範圍，以利駕駛確認車輛前方的環境有無行人、自行車或者未開燈的對向來車。
不過呢，Corolla Cross 這組 AHB 系統作動是有條件的，在 30km/h 以上才會有機會將自動打開遠光燈，低於 25km/h 則自動關閉。再來 AHB 系統雖然打開遠光燈迅速，但當會車結束或前車離開一定距離後，其自動恢復近光燈的速度則沒有打開遠光燈那般敏銳。但要切記的是，系統仍是屬於輔助的性質，駕駛仍要有自主判斷環境適時反應切勿依賴。
AHB 系統打開後會於儀表版右上方以綠色 A 的頭燈顯示。
Corolla Corss 曾於上周末前往外縣市陪同小七哥的私人行程，約有 250 公里的路段為高速公路，其餘市區，行駛 366.1 公里後，於 8/15 添加 33.9L 的 92 無鉛汽油，平均油耗表現換下來約有 8.12km/L 的表現。至於本週使用狀況方面，僅為編輯部公務車使用，並且已經耗掉半桶的油量，同時總里程也累計突破 10,000 公里。接下來編輯部將安排回廠保養，敬請關注後續保養報導。
Corolla Corss 於 8/15 添加 33.9L 的 92 無鉛汽油，平均油耗表現換下來約有 8.12km/L 的表現。