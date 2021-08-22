獨特品味 路上焦點 Ford Bronco Sport Badlands 試駕

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●C2 平台打造的全新車款
●Bronco 越野車系衍生的都會型休旅，原廠提供多達 100 多種組合的套件供消費者選擇，以滿足追求個性化的都會男女性。
●外觀部分運用與 Bronco 相似的設計元素與配件
●標準搭載 LED 頭燈、LED 尾燈、尾門後掀玻璃、車身黑色防刮護板、前拖車鉤、霧灰水箱罩搭配白色 Bronco 字樣、加熱後視鏡、專屬黑色車頂架以及類鐵圈造型的 17 吋霧灰鋁圈。
7Car<小七車觀點>今年 7 月份前往高雄長崎四驅為國內讀者帶來第一手資訊後，獲得熱烈迴響，而在新車確認完成認證之後，編輯部也於日前進行完整的試駕體驗。本次所試駕的車型同樣是車系最頂級的 Badlands，配備表現上與初次介紹的車型大概一致，僅在細部上有不同的選配件。
隨著SUV 與 Crossover 市場的蓬勃發展，Ford 決定將市場重心放在 SUV 與 Pickup 車款上，並在 2020 年推出全新大改款 Bronco 車系之時，同步推出採用 C2 平台打造的 Bronco Sport，以較粗曠的外觀風格與多元選配件主打現代追求個性化的都會型消費者們。根據需求原廠共規劃 Base、Big Bend、Outer Banks 以及 Badlands 四個車型編制，此次試駕的則為最頂級的 Badlands 版本。外觀配備標準搭載 LED 頭燈、LED 尾燈、尾門後掀玻璃、車身黑色防刮護板、前拖車鉤、霧灰水箱罩搭配白色 Bronco 字樣、加熱後視鏡、專屬黑色車頂架以及 17 吋霧灰鋁圈。
Bronco Sport 全長 4,387mm、寬 1,887mm、高 1,814mm (含車頂架)，軸距為 2,670mm。以較緊湊、高大的身形創造出如同純種越野車般的定位，擁有更優異的穿越角與離去角。
頭燈採用全 LED 配置，下方的霧燈亦支援轉向輔助照明功能。
美規車型特有的角燈。
試駕車選配了越野套件，在車頭引擎蓋部分增加一組類進氣孔的護蓋造型，帶來更具粗曠的視覺效果。
Bronco Sport 原廠提供兩款造型鋁圈，標準提供五幅雙肋造型，配胎採用 225/65 R17 A/T 全地形輪胎。
後視鏡採用非烤漆處理，同時並無自動收折功能。
北美市場車款慣用的車門密碼鎖。
車門側邊貼上 Badlands 車型專屬的銘牌。
車頂採用階梯式設計，不僅外觀獨特，也為內部帶來優異的頭部空間。
尾門同樣透過斗大的 Bronco 字樣強調本車身分。
含拖車搖擺控制的拖車勾套件選配價為 600 美元。
尾燈周圍採用 LED 燈組，內部剎車燈、方向燈與倒車燈都是傳統燈泡。進入到座艙，可以發現 Bronco Sport 結合了傳統美式皮卡的對稱式設計，搭配大量 C2 平台的共用組件，創造出既熟悉又獨特的車室氛圍。中控台配備 6.5 吋行車資訊幕、8 吋 SYNC 3 多媒體系統，而中央鞍座則與 Kuga 相同，換檔方式為旋鈕設計、杯架、中央扶手也都如出一轍。座椅方面，前排椅背印上野馬標誌，後方採用拉鍊地圖袋設計，後座椅墊可以掀開起來放置物品，整體的空間機能性相當強。後行李廂部分，內部採用防水、防滑材質鋪陳，並且設置了 400 瓦電源插槽，可以直接為電器產品充電。尾門設有 LED 探照燈，且玻璃可以獨立開啟。
儀表板採用傳統雙環類比指針搭配 6.5 吋行車資訊幕，配有 Bronco 家族獨有的字體設計鋪陳，創造出不錯的判讀性與獨特感。
8 吋 SYNC 3 多媒體系統對於國內消費者來說相當熟悉，只不過美規車型並無繁體中文介面。
螢幕下方提供一組開放式置物槽，其位置就手便利。
空調介面與 Kuga 如出一轍，但旋鈕則透過壓花添增粗曠感。
中央鞍座前方提供手機無線充電板、兩組 USB 插孔與 12V 電源。
換檔旋鈕採用相同的壓花，細節之處都能感受到 Bronco 車系獨有的魅力。
Bronco Sport 配備了多達 7 種選擇的 GOAT 駕駛模式，包含 Normal、Eco、Sport、Slippy 和 Sand，更特別的是 Trail Control 系統，其系統啟動後能在越野時以最高 32km/h 的向前速度或者最低 6km/h 的向後速度主動調節油門與剎車，讓駕駛更專注在越野的道路上。
鑰匙造型與 Kuga 相同，但背面鑲上 BRONCO 字樣，正面按鍵則添增引擎遙控啟閉功能。
前座採用雙材質鋪陳，椅面中央透過類麂皮材質加強觸感表現，整體質感相當優異。駕駛座標準搭載 8 向電動調整機能，而原廠也提供副駕駛 6 向電動調整選配。
前座背面也以皮革材質包覆，地圖袋採用拉鍊式設計。
對應越野與戶外踏青需求，原廠也提供防水襯墊選配，並印有 Bronco Sport 字樣。
後座機能與 Kuga 相比略顯遜色，無法前後滑移，亦無椅背多段調整機能。空間表現上受惠較方正的身形，頭部空間表現相當優異。
中央扶手內建兩組開放式置杯架，功能性與 Kuga 相當。
後座椅面能夠掀起創造出更多的置物空間。
後座冷氣出風口造型同樣相當熟悉。
後座中央隆起的防水踏板印有 Bronco 車系獨有的野馬標誌。
天窗為選配裝置，其面積較一般天窗略大，但尺碼仍不足 Kuga 車系所採用的全景式設計。
B & O 音響系統含 10 顆喇叭與 1 組重低音，可透過原廠套餐方案加價選購。
打開尾門，內部行李廂空間不算寬大，但造型相當方正。底部標準配備防水托盤，同時原廠提供貨物管理系統，透過一組折疊式面板充當野餐桌或者分層作為隔板使用。
尾門設置 LED 照地燈。
照明燈也能看見 Bronco 野馬標誌。
對應野外露營遊憩的需求，尾門右側內建一組開瓶器功能。
升級 Co-Pilot360 Assist + 套件 (即 Level 2 機能)，則增加主動巡航控制系統、車道居中輔助、緊急轉向輔助和語音導航。安全防護方面，Bronco Sport 標準配置 Co-Pilot 360 主動式安全輔助系統，以 Badlands 車型來說提供了前方預防碰撞系統、盲點偵測系統、後方車流警示、車道偏移輔助、倒車顯影、自動遠光燈等等，若升級 Co-Pilot360 Assist +套件，則增加主動巡航控制系統、車道居中輔助、緊急轉向輔助和語音導航。
Bronco Sport 全車系與 Kuga 相同提供 1.5 升 EcoBoost 直列三缸引擎或者 2.0 升 EcoBoost 渦輪增壓四缸引擎供消費者選擇，此次試駕車身為 Badlands 最高規格版本，其標準提供 2.0 升渦輪引擎搭配 8 速手自排變速箱及四驅系統，最大馬力 250ps/5500rpm、最大扭力 38.3kgm/3,000rpm。動力輸出與 Kuga ST-Line 相似，同樣兼具優異的加速力道，配上尺寸更小的車身，在性能表現方面應能獲得多數消費者滿意。
前懸吊為獨立麥花臣設計，下支臂採用鋁合金材質。Bronco Sport 配備了多達 7 種選擇的 GOAT 駕駛模式，不過礙於試駕時間有限無法一一仔細體驗。將行車模式切換至 Sport 模式，系統將油門與變速箱的靈敏度調高，輕輕一點油門隨之而來的衝勁相當有貼背感，而變速箱也會適時降檔維持扭力的甜蜜點，加上從旁邊傳出的環繞模擬聲浪，熱血感相當十足。
在操控方面，由於共用 C2 平台的關係，Bronco Sport 有著如同歐洲車般行路質感，其轉向精準度優異，但懸吊阻尼略比 Kuga 硬上一些，因此跳動感比較明顯。另外原廠所提供的輪胎尺寸比較小、胎壁也較厚的因素，激烈操駕並非該車的強項。
由於平行輸入的關係，讓 Bronco Sport 入手門檻已經達到國內豪華品牌入門休旅車相同的水準，例如 BMW X2、Land Rover Range Rover Evoque 等追求個性化風格的車款，對照之下 Ford 的品牌形象似乎就趨於下風。不過考量到 Bronco Sport 獨特的車型風格，以及非常全面完整的科技配備，又有著好保養的特性，想必會是追求個人魅力的多金買家選擇之一。