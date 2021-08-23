內裝更新、取消雙螢幕設計　2022 Infiniti QX80 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
現行代號 P61G 的第二代 Infiniti QX80 車系於 2010 年登場，經歷兩次小幅度改款，逐年針對市場需求調整配備。在此次新推的 2022 年式車型方面，原廠取消中控台原先的 InTouch 雙螢幕介面，換上全新的 12.3 吋多媒體觸控螢幕，內有最新的系統介面，同時提供無線 Apple CarPlay 功能，但 Android Auto 仍必須使用 USB 連結。而全新的空調介面則採取橫置實體按鍵來操作，使用上也更加直覺就手。
為了配合無線 Apple CarPlay，2022 年式 QX80 也加入新車相當廣泛採用的無線充電功能，同時配合車身元有的 SRVM 智慧型後視鏡系統、Bose Premium Sound 音響系統、第一/二排座椅加熱，以及 PFCW 超視距車輛追撞警示系統、ICC 全速域智慧定速系統、LDP 車道偏移預防系統、DCA 車距控制輔助系統及 BSI 盲點側撞預防系統在內的駕駛輔助科技。
動力表現上，QX80 同樣搭載 5.6 升 V8 引擎，搭配 7 速自排變速箱，擁有最大馬力 400hp、峰值扭力 560Nm 的輸出表現。
國內市場方面，由於 QX80 車系是以北美、俄羅斯及部分中東市場為主的大尺碼車款，因此並不在總代理裕隆日產汽車的導入名單之中，該廠目前在國內販售車型為 Q50、Q60、QX50 及 QX60。